Схопив ніж та встромив у живіт: під час п’яних посиденьок батько підрізав сина

Обидва чоловіки вживали алкоголь. Після цього між ними виникла сварка

У Білоцерківському районі Київської області батько під час сварки поранив свого сина ножем.

Як інформує Відділ комунікації поліції Київської області, медики повідомили поліції про те, що в селі Озерна 70-річний батько вдарив ножем у живіт 49-річного сина.

«Правоохоронці з'ясували, що обидва чоловіки напередодні вживали алкоголь, після чого син ліг спати, а батько п'яним пішов у гості до сусіда. Пізніше чоловік повернувся додому, прийшов до кімнати сина, де між ними виникла сварка», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські встановили, що на тлі словесної перепалки син вдарив батька кулаком в голову. Після цього чоловік схопив ніж, який лежав на столі, та встромив його синові в живіт.

«Закривавлений зловмисник вибіг з будинку й став кликати на допомогу. Небайдужі сусіди викликали швидку. Пораненого сина доставили у лікарню», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали батька та повідомили про підозру за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

До слова, на Оболоні курсант столичного вузу ножем вдарив молодика.