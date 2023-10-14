Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Варшаві чоловік погрожував підірвати себе на центральній площі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Варшаві чоловік погрожував підірвати себе на центральній площі
Поліція оточила площу Пілсудського в центрі Варшави через повідомлення про бомбу
фото з відкритих джерел

Чоловік погрожував підірвати себе біля пам'ятнику жертвам Смоленської катастрофи

На центральній площі Варшави невідомий чоловік погрожував підірвати себе. Перед цим він виліз на пам'ятник жертвам Смоленської катастрофи. Про це повідомило польське агентство РАР.

Інцидент стався лише за день до парламентських виборів в Польщі.

Після переговорів з поліцією чоловік все ж зліз з меморіалу та здався правоохоронцям. Перед цим перемовник розмовляв із затриманим через грамофон. На місці подій працювали контртерористичні підрозділи.

Загалом було залучено кілька сотень правоохоронців. Згідно з неофіційними даними, затриманий погрожував підірвати себе. При собі він мав рюкзак й ще якийсь предмет в руці.

Речник варшавської поліції Сильвестер Марчак зазначив, що правоохоронці заблокували рух транспорту і пішоходів у цьому районі.

Нагадаємо, в неділю, 15 жовтня, на виборах поляки обиратимуть обидві палати свого парламенту. За їхніми результатами буде обирано 460 членів Сейму і 100 сенаторів. 

Зазначимо, в Польщі половина населення підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні, але й майже 40% більшою чи меншою мірою проти.

Читайте також: 

Теги: Варшава Польша

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» анонсувала нові маршрути до трьох країн ЄС
«Укрзалізниця» анонсувала нові маршрути до трьох країн ЄС
26 вересня, 22:30
Посолка США при НАТО Джуліан Сміт
Виробництво зброї для України: посол США при НАТО зробила заяву
28 вересня, 06:26
Польща ловитиме мігрантів на кордоні
Польща може ввести додатковий контроль на кордоні із Німеччиною
27 вересня, 13:22
Українці працюють у низці країн Європи
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
4 жовтня, 10:47
Украинцам понадобится предоставить только один документ из целого списка
Можно ли получить статус ВПЛ без прописки? Разъяснение юристов
22 вересня, 05:30
Польша хотела, чтобы Украина отозвала жалобу, поданную во Всемирную торговую организацию по ограничениям на экспорт агропродукции в соседние европейские страны
Украина может отозвать иски к ВТО из-за зерна: названо условие
27 вересня, 18:01
Встреча Совета министров ЕС в Киеве польский дипломат назвал важным, но добавил, что его отсутствие на встрече является выражением спада польско-украинских отношений
Глава МИД Польши объяснил, почему проигнорировал встречу министров ЕС в Киеве
3 жовтня, 12:18
Варшава пока не получила подтверждения от ВТО о приостановлении рассмотрения жалобы
Украина «поставила на паузу» жалобу в ВТО. Польша гневно отреагировала
6 жовтня, 12:18
Всего Америка выделила около $113 млрд для помощи Украине
Кто больше всего помогает Украине: названы лидеры
9 жовтня, 00:03

Соціум

У Варшаві чоловік погрожував підірвати себе на центральній площі
У Варшаві чоловік погрожував підірвати себе на центральній площі
Жертвами нападу ХАМАС стали понад 100 іноземців із 31 країни (список)
Жертвами нападу ХАМАС стали понад 100 іноземців із 31 країни (список)
ЦАХАЛ ліквідував одного з керівників атаки бойовиків на Ізраїль
ЦАХАЛ ліквідував одного з керівників атаки бойовиків на Ізраїль
«На курорті все спокійно». Мер Сочі підтвердив атаку дронів
«На курорті все спокійно». Мер Сочі підтвердив атаку дронів
Тиждень від початку терору: Ізраїль уточнив кількість жертв і заручників
Тиждень від початку терору: Ізраїль уточнив кількість жертв і заручників
Ранкова «бавовна» в РФ: у Сочі прогриміла серія вибухів (відео)
Ранкова «бавовна» в РФ: у Сочі прогриміла серія вибухів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
40K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
16K
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
16K
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
11K
Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом
9412
Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах

Новини

Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту