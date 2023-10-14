У Варшаві чоловік погрожував підірвати себе на центральній площі

Поліція оточила площу Пілсудського в центрі Варшави через повідомлення про бомбу

Чоловік погрожував підірвати себе біля пам'ятнику жертвам Смоленської катастрофи

На центральній площі Варшави невідомий чоловік погрожував підірвати себе. Перед цим він виліз на пам'ятник жертвам Смоленської катастрофи. Про це повідомило польське агентство РАР.

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Інцидент стався лише за день до парламентських виборів в Польщі.

Після переговорів з поліцією чоловік все ж зліз з меморіалу та здався правоохоронцям. Перед цим перемовник розмовляв із затриманим через грамофон. На місці подій працювали контртерористичні підрозділи.

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Загалом було залучено кілька сотень правоохоронців. Згідно з неофіційними даними, затриманий погрожував підірвати себе. При собі він мав рюкзак й ще якийсь предмет в руці.

Речник варшавської поліції Сильвестер Марчак зазначив, що правоохоронці заблокували рух транспорту і пішоходів у цьому районі.

Нагадаємо, в неділю, 15 жовтня, на виборах поляки обиратимуть обидві палати свого парламенту. За їхніми результатами буде обирано 460 членів Сейму і 100 сенаторів.

Зазначимо, в Польщі половина населення підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні, але й майже 40% більшою чи меншою мірою проти.