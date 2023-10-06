Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування

Респондентів запитали, чи вважають вони, що Польща має продовжити підтримку українців

У Польщі половина населення підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні, але й майже 40% більшою чи меншою мірою проти. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення RMF FM та Rzeczpospolita.

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Респондентів запитали, чи вважають вони, що Польща має продовжити підтримку, яку зараз мають українці з тимчасовим захистом у питаннях житла, доступу до медичної освіти, навчання і соцпідтримки. На це запитання 21,8% відповіли ствердно і 27,3% – «радше так».

Водночас 22% опитаних переконані, що Польща скоріше не має продовжувати підтримку у такому вигляді, і 17,9% – «точно не має». Ще 11% не визначилися з думкою.

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Опитування не свідчить про суттєву залежність між політичними симпатіями респондентів і їхнім бажанням або небажанням продовжувати підтримку українських біженців. Так, серед тих, хто назвав себе прихильниками правлячої коаліції, схвалюють продовження підтримки 62%, серед прихильників опозиції – 53%.

Нагадаємо, у другому кварталі 2023 року українці у Польщі витратили 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн). Це на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, наші співвітчизники у Польщі стали другими за обсягом витрат серед іноземців.

До слова, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог у країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено.