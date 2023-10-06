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Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування
Половина населення Польщі підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні
фото з відкритих джерел

Респондентів запитали, чи вважають вони, що Польща має продовжити підтримку українців

У Польщі половина населення підтримує збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні, але й майже 40% більшою чи меншою мірою проти. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення RMF FM та Rzeczpospolita.

Респондентів запитали, чи вважають вони, що Польща має продовжити підтримку, яку зараз мають українці з тимчасовим захистом у питаннях житла, доступу до медичної освіти, навчання і соцпідтримки. На це запитання 21,8% відповіли ствердно і 27,3% – «радше так».

Водночас 22% опитаних переконані, що Польща скоріше не має продовжувати підтримку у такому вигляді, і 17,9% – «точно не має». Ще 11% не визначилися з думкою.

Опитування не свідчить про суттєву залежність між політичними симпатіями респондентів і їхнім бажанням або небажанням продовжувати підтримку українських біженців. Так, серед тих, хто назвав себе прихильниками правлячої коаліції, схвалюють продовження підтримки 62%, серед прихильників опозиції – 53%. 

Нагадаємо, у другому кварталі 2023 року українці у Польщі витратили 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн). Це на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, наші співвітчизники у Польщі стали другими за обсягом витрат серед іноземців.

До слова, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог у країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено.

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Теги: соцопитування Польща українці послуги біженці

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