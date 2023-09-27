Польща може ввести додатковий контроль на кордоні із Німеччиною

Польща не виключає посилення контролю на кордоні з ФРН через мігрантів

Польща розглядає можливість посилення контролю на кордоні з Німеччиною, заявив офіційний представник польського уряду Петро Мюллер в ефірі телеканалу Polsat News.

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«Побоюємося, що будь-якої миті з'явиться трафік (нелегальних мігрантів – «Главком») з Італії. Тому ми розглядаємо можливість запровадження певного контролю на польсько-німецькому кордоні з нашого боку, оскільки боїмося їхнього руху з боку Італії», – сказав Мюллер.

Представник польського уряду наголосив, що «ми говоримо про цю проблему голосніше, ніж Німеччина, тому що говоримо в контексті «балканського шляху», тобто імміграційного трафіку з півдня Європи». «Саме тому ми розпочали перевірки на словацькому напрямку», – додав він.

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Раніше кілька польських ЗМІ повідомляли, що МЗС Польщі залучено до схеми нелегальної видачі віз громадянам Середнього Сходу та Африки за хабарі. Влада Польщі у свою чергу заявила, що розпочала розслідування, і визнала, що порушення відбувалися, проте не в таких кількостях, як писали польські ЗМІ, і в основному під час перебування при владі центристської опозиції.

Пізніше глава МВС Польщі Маріуш Каміньський обговорив із колегою з Німеччини Ненсі Фезер ситуацію з транзитом мігрантів до Німеччини через Польщу.

Фезер в інтерв'ю зазначала, що влада Німеччини розглядає можливість встановлення постійних пунктів контролю на кордонах з Польщею та Чехією. За її словами, кордони закривати не планують, а лише посилять присутність поліції на прикордонних переходах. Крім того, частішими можуть стати вибіркові перевірки.

Кілька років тому такий режим Німеччина ввела на кордонах з Австрією та Швейцарією для стримування міграційного потоку через «балканський шлях».

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Нагадаємо, Польща в процесі боротьби з нелегальними мігрантами почне контролювати на дорогах транспорт, що прямує зі Словаччини. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Polska Agencja Prasowa.

За його словами, Варшава робить це, щоб ніхто не звинувачував її у слабкому контролі кордону. «Якщо зараз йдеться про проникнення нелегальних мігрантів, це відбувається так званим Балканським шляхом.

Нагадаємо, Польща вкрай негативно ставиться до загальноєвропейської політики щодо мігрантів. Варшава відмовляється приймати у себе біженців, на чому наполягає Брюссель.

До слова, Німеччина також вирішила повернути кілька тисяч нелегальних мігрантів назад до Польщі, оскільки саме через її територію вони прибули до країни, повідомляє Dziennik. Найбільше було відправлено назад громадян Грузії, росіян та громадян Іраку.

За даними Прикордонної служби, держави-члени ЄС з початку року до кінця липня загалом збиралися передати польській стороні 3950 іноземців (у рамках реадмісії чи Дублінської процедури, яка регулює правила надання в ЄС міжнародного захисту громадянам третіх країн). За цей період до Польщі з країн ЄС було повернуто поки що лише 804 особи. Найбільше іноземців польській стороні хоче повернути Німеччина. Станом на сьогоднішній день з початку року загалом Польщі запропоновано прийняти назад 3377 іноземців, з яких 495 осіб вже повернуто.

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