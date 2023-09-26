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«Укрзалізниця» анонсувала нові маршрути до трьох країн ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Укрзалізниця» анонсувала нові маршрути до трьох країн ЄС
фото з відкритих джерел

На станції Рава-Руська буде організовано пересадку на потяги, які доправлятимуть пасажирів до Львова

У жовтні «Укрзалізниця» планує запустити нові маршрути до трьох країн Європи: Польщі, Чехії та Німеччини. Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко для «Інтерфакс-Україна».

«Укрзалізниця в жовтні поточного року планує запустити потяг нового сполучення «Рава-Руська – Варшава», який зможе щодня перевозити майже 500 пасажирів в обох напрямках. Спільно з польським перевізником SKPL», – сказав Лященко.

На станції Рава-Руська буде організовано пересадку на потяги, які доправлятимуть пасажирів до Львова.

«SKPL буде першим етапом нашої співпраці з європейською компанією. Другий етап – це RedioJet, які почнуть здійснювати рейси Чоп – Прага приблизно з листопада. У нас є два проєкти на плані: рейси Чоп – Прага та Перемишль – Берлін – Ганновер», – повідомив голова УЗ.

Зазначається, що  іноземні перевізники допущені, тому що в «Укрзалізниці» немає в достатній кількості власного рухомого складу для євроколії. Проте, голова УЗ не виключає створення європейської пасажирської компанії УЗ, але це складний і тривалий процес, який неможливо вирішити за один рік. Тому що потрібен новий рухомий склад: вагони, локомотиви.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» переводить збір заявок на квитки на поїздки груп від 10 осіб повністю в електронний формат. 

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повністю дерусифікувала залізничні квитки. У системі сервісу купівлі електронних квитків виправили технічну помилку, через яку частина інформації пасажирів могла бути виконана російської мовою. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що згідно з Угодою про міжнародне пасажирське сполучення, російська мова може використовуватися на квитках. Однак «Укрзалізниця» вирішила відмовитися від мови держави-агресора.

Теги: Укрзалізниця потяг Україна Берлін Тарас Кремінь Варшава

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