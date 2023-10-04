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У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
Українці працюють у низці країн Європи
фото з відкритих джерел

Українці часто не можуть піти працювати на хороші вакансії через конкуренцію з боку європейців та незнання іноземних мов

У країнах Євросоюзу зарплатня часто дуже різниться. Наприклад, в Німеччині або Франції рівень заробітку часто набагато вищий, ніж від Болгарії та Румунії. Де краще влаштуватись у Європі, а де це не вигідно розглянув ресурс РБК-Україна.

Чеська Республіка

Мінімальна заробітна плата встановлюється у погодинній та місячній ставках одночасно. 

Мінімальна зарплата: 17 300,00 крон (657.63 євро або 26 815 грн)

Мінімальна зарплата за годину: 160,89 крони (3,95 євро)

Найчастіше у Чехії українці працюють у сфері послуг – готелях, ресторанах. Чоловіки працюють монтажниками, будівельниками, на станціях техобслуговування. Немало людей відкривають приватні підприємства.Зарплати в Чехії – явно не з високих, і грошей вистачає тільки на базові потреби, каже вона. Шанси знайти непогану роботу в більшості залежать від знання мови.

Тетяна з Ірпеня, яка переїхала до Чехії з початком широкомасштабної війни, влаштувалася в одному з міст Чехії працювати перукарем.

«У Чехії й раніше добре знали, що українці сумлінно працюють. Але я помітила, що минулого року деякі з якихось незрозумілих міркувань ще не хотіли брати українців на роботу, але потім були приємно вражені», – згадує жінка.

Естонія

Мінімальна заробітна плата встановлюється на основі погодинної та місячної ставки: 725,00 євро або 29 362 грн

Мінімальна зарплата за годину: 4,32 євро

Польща

Мінімальна зарплата: 3600 злотих (760 євро або 31 023 грн)

Мінімальна зарплата за годину: 23,50 злотих або 202,5 грн

У Польщі українських біженців вже менше, ніж було раніше. У липні відтік склав 6600 людей із тимчасовим захистом, у червні – 13 635 людей. Частина людей повертаються в Україну, дехто переїжджає в інші країни Європи.

«Польські роботодавці дуже конкурують між собою за робітників з України. Водночас ми помітили, що українці стають більш вибагливими до пошуку роботи», – розповіла  директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Якщо до війни українці багато цікавилися сезонними роботами, то зараз шукають гарні умови праці у середньому на період від 6 до 12 місяців, зазначає експерт.

Угорщина

Базова мінімальна зарплатня: 232 000 форинтів (568,97 євро або 23 200 грн)

Зарплата кваліфікованих працівників: 296 400 форинтів (726,9 євро або 29 640 грн)

Мінімальна зарплата за годину: 1106 форинтів або 2.8 євро.

Словаччина

Мінімальна зарплата: 750,00 євро або 30 375 грн

Мінімальна зарплата за годину: 4,33 євро

Українцям у Словаччині пропонують переважно некваліфіковану і дуже важку роботу, особливо якщо ті не знають мови. Також важко загалом знайти будь-яку роботу у стислі терміни.

Як коментує українська блогер Наталія Будянська. Вона прожила у Словаччині певний час і повернулася в Україну.Жінка у Словаччині пропрацювала у цеху з виробництва суші, але звільнилася через важкі умови праці.

Зізнається, що пропрацювала на цьому цеху всього одну зміну. За той день заробила 45 € і гайморит.

«45 євро – це моя виплата біженця раз на місяць, або три поповнення рахунку, два походи в супермаркет або – квиток додому», – каже Наталія.

Вона переконана, що Україні навіть під час війни можна знайти вакансії, де платять не менше, або ж роботу онлайн. Пропозицій багато, навіть не дивлячись на складний час.

Читайте також: Тільки не Варшава. У яких містах Польщі краще шукати роботу українцям
Теги: зарплата зарплатня Варшава супермаркет блогер квиток жінка Україна українці Місяць

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