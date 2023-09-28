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Виробництво зброї для України: посол США при НАТО зробила заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Виробництво зброї для України: посол США при НАТО зробила заяву
Посолка США при НАТО Джуліан Сміт
фото з відкритих джерел

Наразі Альянс зосереджує зусилля на співпраці з приватним сектором для зростання виробництва зброї

У НАТО збільшать виробництво боєприпасів як для України, так і для країн-членів НАТО, які передали значну частку своїх озброєнь Україні. Про це повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт, інформує «Голос Америки».

Вона зазначила, що деякі країни-члени НАТО надали Україні все можливе, включаючи постачання зброї, навіть у шкоду власній безпеці.

«Кожен союзник НАТО в той чи інший спосіб підтримує Україну, надаючи гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу, але тривалі бойові дії показали, що запаси деякої зброї та боєприпасів до неї не вистачає», – сказала Сміт.

Тепер Альянс активно співпрацює з приватним сектором для розширення обсягів виробництва зброї.

Джуліан Сміт зазначила, що наразі Альянс зосереджує зусилля на співпраці з приватним сектором для зростання виробництва зброї.

Також, вона  наголосила, що підтримка України серед союзників по НАТО є непохитною і буде продовжуватись.

За словами Сміт, жодна країна НАТО не пропонувала зменшити обсяги допомоги Україні.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, на якому етапі перебуває зараз війна РФ проти України, зупинившись на українському контрнаступі та світовій загрозі з боку Кремля. 

До слова, США вимагають від Польщі роз’яснень щодо її підтримки України після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. 

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Пізніше стало відомо, що заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни. Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького «витлумачили якнайгірше». Глава польської держави підкреслив, що заява Моравецького стосувалася нової зброї, яку закуповують для армії Польщі.

Теги: Варшава прессекретар Єнс Столтенберг Анджей Дуда посол війна міністр

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