Виробництво зброї для України: посол США при НАТО зробила заяву

Наразі Альянс зосереджує зусилля на співпраці з приватним сектором для зростання виробництва зброї

У НАТО збільшать виробництво боєприпасів як для України, так і для країн-членів НАТО, які передали значну частку своїх озброєнь Україні. Про це повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт, інформує «Голос Америки».

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Вона зазначила, що деякі країни-члени НАТО надали Україні все можливе, включаючи постачання зброї, навіть у шкоду власній безпеці.

«Кожен союзник НАТО в той чи інший спосіб підтримує Україну, надаючи гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу, але тривалі бойові дії показали, що запаси деякої зброї та боєприпасів до неї не вистачає», – сказала Сміт.

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Тепер Альянс активно співпрацює з приватним сектором для розширення обсягів виробництва зброї.

Джуліан Сміт зазначила, що наразі Альянс зосереджує зусилля на співпраці з приватним сектором для зростання виробництва зброї.

Також, вона наголосила, що підтримка України серед союзників по НАТО є непохитною і буде продовжуватись.

За словами Сміт, жодна країна НАТО не пропонувала зменшити обсяги допомоги Україні.

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Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, на якому етапі перебуває зараз війна РФ проти України, зупинившись на українському контрнаступі та світовій загрозі з боку Кремля.

До слова, США вимагають від Польщі роз’яснень щодо її підтримки України після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Пізніше стало відомо, що заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни. Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького «витлумачили якнайгірше». Глава польської держави підкреслив, що заява Моравецького стосувалася нової зброї, яку закуповують для армії Польщі.