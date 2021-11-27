У Великобританії бушує ураган «Арвен» (відео)

«Арвен» – перший ураган у Британії цього року, якому присвоєно ім'я

У ряді районів Великобританії оголошено червоний (найвищий) рівень загрози

Метеослужби Великобританії пояснюють, що червоний рівень вводиться досить рідко, тільки коли є реальна загроза життю людей, повідомляє BBC.

Удар стихії прийшовся в основному на північний схід Англії і в Шотландії. У мережі з'явилося відео стихії зі шквальним вітром та величезними хвилями на берегах Шотландії, а також із посадкою літака в таких умовах.

Руйнівний шторм в Шотландії 27 листопада! Найсильніший ураган на узбережжі Великобританії Автор: Гнев Земли

Влада заздалегідь попросила жителів цих районів відкласти намічені на найближчі дні поїздки, а також проявити особливу увагу до літніх родичів і сусідів.

У центральних районах Англії оголошено помаранчевий (середній) рівень небезпеки. На південному заході Англії, в Уельсі і в Північній Ірландії жовтий (найменший).

Однак синоптики попереджають, що на всій території Сполученого Королівства слід очікувати транспортного колапсу, перебів електроенергії, телефонного та мобільного зв'язку, і руйнувань різного ступеня серйозності.

У багатьох районах країни в ці вихідні скасовані Передріздвяні фестивалі і базари.

Місцеві ради просили своїх громадян ретельно закріпити або занести всередину майно, зазвичай знаходиться за межами будинку чи квартири: велосипеди, Дитячі коляски, садові меблі, будки для тварин, дитячі гірки та інше.Температура повітря також опустилася нижче звичайного для цієї пори року-нижче нуля вночі і менше 10 градусів тепла вдень.

Нещодавно створена структура – Агентство безпеки громадського здоров'я – закликає британців ретельно опалювати свої будинки в період негоди і переконатися, то опалення є у літніх людей.

«Арвен» – перший ураган у Британії цього року, якому присвоєно ім'я. Зазвичай імена присвоюються циклонам певної руйнівної сили.