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    У Великобританії бушує ураган «Арвен» (відео)

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    &laquo;Арвен&raquo; &ndash; перший ураган у Британії цього року, якому присвоєно ім'я - У Великобританії бушує ураган «Арвен» (відео)
    «Арвен» – перший ураган у Британії цього року, якому присвоєно ім'я
    фото з відкритих джерел

    У ряді районів Великобританії оголошено червоний (найвищий) рівень загрози

    Метеослужби Великобританії пояснюють, що червоний рівень вводиться досить рідко, тільки коли є реальна загроза життю людей, повідомляє BBC.

    Удар стихії прийшовся в основному на північний схід Англії і в Шотландії. У мережі з'явилося відео стихії зі шквальним вітром та величезними хвилями на берегах Шотландії, а також із посадкою літака в таких умовах.

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    Автор: Гнев Земли

    Влада заздалегідь попросила жителів цих районів відкласти намічені на найближчі дні поїздки, а також проявити особливу увагу до літніх родичів і сусідів.

    У центральних районах Англії оголошено помаранчевий (середній) рівень небезпеки. На південному заході Англії, в Уельсі і в Північній Ірландії жовтий (найменший).

    Однак синоптики попереджають, що на всій території Сполученого Королівства слід очікувати транспортного колапсу, перебів електроенергії, телефонного та мобільного зв'язку, і руйнувань різного ступеня серйозності.

    У багатьох районах країни в ці вихідні скасовані Передріздвяні фестивалі і базари.

    Місцеві ради просили своїх громадян ретельно закріпити або занести всередину майно, зазвичай знаходиться за межами будинку чи квартири: велосипеди, Дитячі коляски, садові меблі, будки для тварин, дитячі гірки та інше.Температура повітря також опустилася нижче звичайного для цієї пори року-нижче нуля вночі і менше 10 градусів тепла вдень.

    Нещодавно створена структура – Агентство безпеки громадського здоров'я – закликає британців ретельно опалювати свої будинки в період негоди і переконатися, то опалення є у літніх людей.

    «Арвен» – перший ураган у Британії цього року, якому присвоєно ім'я. Зазвичай імена присвоюються циклонам певної руйнівної сили.

    Теги: атмосферне явище Велика Британія шторм ураган влада
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    У Великобританії бушує ураган «Арвен» (відео)