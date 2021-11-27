Великобританія додала в «червоний список» чотири африканські країни

Британія закривається для відвідувачів із африканських країн через стрімке поширення нового штаму коронавірусу

З 28 листопада країна додасть у «червоний список» Малаві, Мозамбік, Замбію і Анголу

Влада Великобританії виявила два перших випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" на території країни. Про це заявив у суботу глава МОЗ Саджид Джавід, заяву якого транслював телеканал Sky News.

У зв'язку з цим із 28 листопада країна додасть у «червоний список» Малаві, Мозамбік, Замбію і Анголу.

До слова, новий штам коронавірусу «Омікрон» виявлено у жителя Німеччини, який повернувся із ПАР, про що можна говорити «з високою долею ймовірності». Про це повідомив у суботу міністр із соціальних питань землі Гессен Кай Клозе.

«Інфікований ізольований», – написав він у Twitter, зазначивши, що остаточні результати аналізів ще не готові.

Нагадаємо, через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Як стало відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці та Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

Читайте також: