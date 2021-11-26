Офіс президента ламає зуби об Кличка

Банкова вкотре намагається дістатися ласих київських потоків

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Позавчера ЛОМы Банковой запустили фейк о том, что КГГА закрывает мост Патона и мост Метро на ремонт. Соцсети закономерно взорвались негодованием, но КГГА достаточно быстро отреагировала на этот вброс. Впрочем, осадочек, как говорится, остался, ибо киевские пробки уже давно стали именем нарицательным.

Но за этим я задался только одним вопросом – зачем Банковой нужно было запускать такое палево, сжигая своих ЛОМов. Ответ простой – у Зеленского по-прежнему горят идеей сместить Кличко, не понимая, что контекст их действий за несколько недель после отставки Разумкова изменился самым драматическим образом. Не в пользу Банковой, само собой.

Тем не менее, Банковая в очередной раз (третий или четвертый за этот год) пытается подойти к Кличко и добраться до лакомых киевских потоков

24 сентября 2021 было ровно 2 года, как в ВР слуги зарегистрировали законопроект о столице 2143–3. Поспешное рассмотрение законопроекта было элементом борьбы тогдашнего главы ОП Андрея Богдана с мэром Кличко. Блицкриг тогда провалился. Хотя в то время «слуги» имели абсолютную моновласть. Законопроект смогли принять только в первом чтении. Потом с Кличко договорились и законопроект положили под сукно.

С начала года, когда «Слуги» народа запустили санкционный принтер и возникла иллюзия всемогущества Зеленского, то в мае СН опять вошел в клинч с Кличко. И законопроект, который вводит фактическое двоевластие в Киеве, вновь достали.

Однако из-за того, что власти нужно было то Медведчука под домашний арест посадить, то с Разумковым разобраться, Кличко не дожимали.

После отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера многим стало казаться, что теперь Кличко смогут-таки дожать

Однако, все выглядит так, что отставка Разумкова было пиком власти Зеленского, а назначение новых 4 министров последним всплеском, когда СН удалось собрать голоса под критически процессы.

Конфликт с Ахметов на фоне углубление экономического кризиса ускорили падение рейтингов Зеленского и его партии. Элиты начинают считать наперед ситуацию, потому лично у меня есть большие сомнения, что ОП сможет дожать Кличко на резко ухудшающейся обстановки. Уже элементарно не хватит зубов.

Симптоматично, что 17 ноября народные депутаты ВР не смогли принять спецпроцедуру рассмотрения законопроектов «О городе Киеве – столице Украины» (2143–3) и «О местных государственных администрациях» (4298).

Эти законопроекты важны, учитывая, что переформатируют работу местных властей и будут рассматриваться по полной процедуре на следующей пленарной неделе. Но голосов для принятия закона у СН нет

Именно поэтому в ОП решили зарядить «боевую торпеду» – Николая Тищенко. Который не склонен излишне рефлексировать, а выполняет задачи. Именно за эти качества его кум Ермак и ценит. Правда ретивость Тищенко в Закарпатье уже привела к проблемам с облрадой, которые привели к тому, что ОП пришлось, поджав хвост договариваться с местной элитой.

Но когда ОП учили свои ошибки.

Именно поэтому в Верховной Раде на прошлой неделе Николай Тищенко инициировал создание межфракционного объединения «Київ діє». Главная (одноразовая!) задача этого объединения – всеми правдами и неправдами собрать голоса на закон о столице. Перед Николаем Тищенко повесили символическую морковку – пообещали после принятия закона назначить главой КГГА. При этом Тищенко убедил Зеленского, что проигрыш «Слуги народа» на прошлых выборах в Киеве – это результат отстранения его от выборов в столице.

В общем, Зеленский похоже совсем не учится на своих ошибках и ошибках «попередников». Ведь Янукович тоже менял Черновецкого на Попова, но это никак не прибавило ему плюсов в глазах киевлян, хотя Попов объективно говоря, был не самым худшим управленцем. С Тищенко Зеленский идет по таким же граблям Януковича. Впрочем, как и по всем остальным направлениям, такое впечатление, что Зеленский решил досрочно повторить слив Януковича.

Неудивительно, что Кличко развил бурную деятельность и начал оперативно реагировать на ключевые информационные поводы

То по делу вагнеровцев сделает заявление, то подколет Зеленского и СН по поводу вторжения России, то через ассоциацию городов Украины запустит информацию о том, что дешевого газа от «Нафтогаза» уже нет для отопления.

Параллельно в ряде областей произошло переформатирование структур «Удара». Короче, Кличко начал вести общенациональную кампанию, понимая, что досрочные выборы не за горами. Как и другие игроки, Кличко формирует коалиции с различными игроками.

Например, по Чернигову с Атрошенко, с Порошенко и Тимошенко по Киеву. Зачем Зеленскому усугублять конфликт в столице, когда у него враги плодятся как грибы после дождя, понять сложно. Представляете, какая реакция киевлян будет, когда отключат свет в феврале, а Тищенко будет главой КГГА? Но в ОП очевидно думают, что байки Шмыгаля о ремонтных, а не веерных отключения кого-то убедят.

В общем, стратегия – не сильная черта Зеленского и ОП, потому они с упорством достойным лучшего применения дальше лезут на мины. Эти мины обязательно взорвутся. Как говорится, безумству храбрых поем мы песню. Похоронную.

Джерело: блог Юрія Романенка

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