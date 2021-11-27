Мер Вінниці звинуватив владу у спробах згорнути децентралізацію

Мер Вінниці заявив, що влада протидіє місцевому самоврядуванню

Мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що уряд намагається згорнути децентралізацію в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю ЗМІ.

На питання про те, чи не встромляє влада палиці в колеса місцевій вінницькій владі Моргунов відповів: «Палиці в колеса встромляють на центральному рівні місцевому самоврядуванню загалом. І це пов’язано не стільки з питаннями політичної приналежності, а перш за все з тим, що уряд, на жаль, сьогодні намагається згорнути процес децентралізації».

Мер Вінниці зазначив, що у жовтні 2021 року Рада винесла на розгляд законопроєкт № 6062, «в якому хотіли бюджети розвитку і 70 % від продажу земельних ділянок територіальних громад забрати в державний бюджет або взагалі прийняти рішення щодо скасування вже ухвалених бюджетних рішень». Він назвав це «нонсенсом».

«Сьогодні в будь-якому місті є свої нагальні питання, а уявіть, скільки грошей треба, щоб покласти дорогу від центру територіальної громади до будь-якого села, щоб зробити амбулаторії сімейного лікаря, щоб забезпечити належну дошкільну освіту, щоб зробити опорну школу, дати якісну освіту, — це купа проблем і колосальні мільйонні гроші», – наголосив Моргунов.

Нагадаємо, текст змін до Конституції в частині децентралізації буде оприлюднений наступного пленарного тижня і згодом винесений на публічне обговорення.

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