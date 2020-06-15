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    У світі

    У Венеції місцеві жителі організували мітинг проти туристів

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    Венеціанці вважають, що вся економіка міста наразі побудована на мандрівниках і місто перетворилася лише на &laquo;місто-музей&raquo; і &laquo;парк розваг для багатих туристів&raquo; - У Венеції місцеві жителі організували мітинг проти туристів
    Венеціанці вважають, що вся економіка міста наразі побудована на мандрівниках і місто перетворилася лише на «місто-музей» і «парк розваг для багатих туристів»

    Місцеві жителі вважають, що місто повинно відмовитися від монокультури туризму і розвивати інші сфери економіки

    У Венеції місцеві жителі вийшли на перша після карантину акція протесту під гаслом «Венеція фу-туристична», що перекладається як «Венеція була туристичною».

    На думку мітингувальників, Венеція не повинна бути лише туристичним містом і залишатися без коштів, коли потік туристів зменшується.

    Венеціанці вважають, що вся економіка міста наразі побудована на мандрівниках і місто перетворилася лише на «місто-музей» і «парк розваг для багатих туристів».

    Одна з організаторів акції протесту Марта Сотторіва наголошує, що Венеція - це набагато більше, ніж туризм. «Тут багато молодих людей, які у місті народилися або навчалися і хочуть залишитися тут, щоб будувати своє майбутнє і майбутнє міста», - заявила мітингувальниця.

    Сотторіва вважає, що Венеції потрібно відмовитися від монокультури туризму і зупинити спекулянтів, які перетворили будинки в готелі та хостели для приїжджих.

    Підтримала протест і директор фонду венеціанських музеїв Габріелла Беллі. На її думку, турпотік не потрібно скорочувати, а просто більш грамотно організувати.

    Як відомо, Італія відкрила кордони для туристів ще 3 червня. Влада також скасували двотижневий карантин після в'їзді до країни для жителів 26 держав Євросоюзу, чотирьох країн Шенгенської зони - Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну і Швейцарії, а також для Великобританії, Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану.

    Нагадаємо, на початку червня більша частина історичного центру Венеції опинилася під водою внаслідок рекордного паводку. 

    економіка акція Італія туризм протест карантин парк місто влада Венеція Монако
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