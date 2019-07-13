У Венесуелі лідер опозиції Гуайдо повідомив про викрадення двох соратників



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7 липня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо заявив про відновлення переговорів з представниками влади країни, зокрема, з президентом Ніколасом Мадуро

Режим викрав членів моєї команди Санчеса та Парісі, які були в Каракасі та охороняли мою родину, - Гуайдо

У Венесуели лідер опозиції Хуан Гуайдо заявив про викрадення двох його соратників режимом чинного президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляється на сторінці Гуайдо в Twitter.

За словами Гуайдо, соратники режиму Мадуро викрали двох опозиціонерів Еріка Санчеса та Джейсона Парісі, які перебували у Каракасі та захищали родину лідера опозиції.

«Режим викрав членів моєї команди Санчеса та Парісі, які були в Каракасі та охороняли мою родину, поки я знаходжуся в штаті Трухільо», - йдеться в заяві Гуайдо.

Нагадаємо, раніше чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що після трьох днів переговорів у Норвегії уряд країни та опозиція домовилися про відновлення «постійного діалогу».

Як повідомлялося, 7 липня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо заявив про відновлення переговорів з представниками влади країни, зокрема, з президентом Ніколасом Мадуро. При цьому Хуайдо заявив, що збирається продовжувати вимагати відставки уряду президента Ніколаса Мадуро і проведення нових виборів.

Крім того, новий уряд Греції визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а також закликав до проведення вільних, чесних і демократичних президентських виборів.