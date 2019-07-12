США розширили санкції проти Венесуели після смерті військового



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Під санкції США потрапило Головне управління військової контррозвідки Венесуели

Мінфін США «зобов'язується покласти кінець нелюдському поводженню режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро з політичними опонентами»

Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Венесуели у зв'язку зі смертю військовослужбовця. Про це йдеться в заяві на сайті міністерства фінансів США.

Як повідомляється, під санкції потрапило Головне управління військової контррозвідки Венесуели.

Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою в спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув'язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.

За словами глави міністерства фінансів США Стівена Мнучіна, арешт Акости був політично мотивованим і необґрунтованим.

«Мінфін зобов'язується покласти кінець нелюдському поводженню режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро з політичними опонентами», - підкреслив Мнучін.

Напередодні США звинуватили режим Мадуро у вбивствах кількох тисяч жителів Венесуели.

Нагадаємо, на початку липня в ООН повідомили, що за час операцій сил безпеки у Венесуелі були вбиті близько 7 тисяч людей.

Як відомо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, Мадуро заявив про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.