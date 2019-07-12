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    У світі

    США розширили санкції проти Венесуели після смерті військового

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    Під санкції США потрапило Головне управління військової контррозвідки Венесуели - США розширили санкції проти Венесуели після смерті військового
    Під санкції США потрапило Головне управління військової контррозвідки Венесуели

    Мінфін США «зобов'язується покласти кінець нелюдському поводженню режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро з політичними опонентами»

    Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Венесуели у зв'язку зі смертю військовослужбовця. Про це йдеться в заяві на сайті міністерства фінансів США.

    Як повідомляється, під санкції потрапило Головне управління військової контррозвідки Венесуели.

    Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою в спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув'язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.

    За словами глави міністерства фінансів США Стівена Мнучіна, арешт Акости був політично мотивованим і необґрунтованим.

    «Мінфін зобов'язується покласти кінець нелюдському поводженню режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро з політичними опонентами», - підкреслив Мнучін.

    Напередодні США звинуватили режим Мадуро у вбивствах кількох тисяч жителів Венесуели.

    Нагадаємо, на початку липня в ООН повідомили, що за час операцій сил безпеки у Венесуелі були вбиті близько 7 тисяч людей.

    Як відомо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

    Тим часом, Мадуро заявив про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

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