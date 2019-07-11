США звинуватили режим Мадуро у вбивствах кількох тисяч жителів Венесуели



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Протести у Венесуелі

«Конституція Венесуели не містить закликів вбивати понад 9000 венесуельців у зв'язку з тим, що вони висловлювали незгоду з Мадуро», - заявив Болтон

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон звернувся до міністра оборони Венесуели Володимиру Падріні Лопесу і закликав захищати основний закон держави і права венесуельців.

Про це він написав у Twitter.

«Конституція Венесуели не містить закликів вбивати понад 9000 венесуельців у зв'язку з тим, що вони висловлювали незгоду з Мадуро», - написав Болтон.

.@vladimirpadrino: The Venezuelan Constitution does not call for the death of over 9,000 of your fellow Venezuelans because they voice disagreement with Maduro. Remember your responsibilities to defend the constitution and the Venezuelan people. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 липня 2019 р.

Нагадаємо, на початку липня в ООН повідомили, що за час операцій сил безпеки у Венесуелі були вбиті близько 7 тисяч людей.

Як відомо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, Мадуро заявив про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.