США звинуватили режим Мадуро у вбивствах кількох тисяч жителів Венесуели

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон звернувся до міністра оборони Венесуели Володимиру Падріні Лопесу і закликав захищати основний закон держави і права венесуельців.

Про це він написав у Twitter.

«Конституція Венесуели не містить закликів вбивати понад 9000 венесуельців у зв'язку з тим, що вони висловлювали незгоду з Мадуро», - написав Болтон.

.@vladimirpadrino: The Venezuelan Constitution does not call for the death of over 9,000 of your fellow Venezuelans because they voice disagreement with Maduro. Remember your responsibilities to defend the constitution and the Venezuelan people.