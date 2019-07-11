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    У світі

    США звинуватили режим Мадуро у вбивствах кількох тисяч жителів Венесуели

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    Протести у Венесуелі - США звинуватили режим Мадуро у вбивствах кількох тисяч жителів Венесуели
    Протести у Венесуелі

    «Конституція Венесуели не містить закликів вбивати понад 9000 венесуельців у зв'язку з тим, що вони висловлювали незгоду з Мадуро», - заявив Болтон

    Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон звернувся до міністра оборони Венесуели Володимиру Падріні Лопесу і закликав захищати основний закон держави і права венесуельців.

    Про це він написав у Twitter.

    «Конституція Венесуели не містить закликів вбивати понад 9000 венесуельців у зв'язку з тим, що вони висловлювали незгоду з Мадуро», - написав Болтон.

    Нагадаємо, на початку липня в ООН повідомили, що за час операцій сил безпеки у Венесуелі були вбиті близько 7 тисяч людей.

    Як відомо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

    Тим часом, Мадуро заявив про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

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