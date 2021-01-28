У Вільнюсі під вагою снігу обвалився купол нового спортманежу

Манеж у Пілайті був відкритий у серпні 2020 року. Реконструкція цього манежу обійшлася в 2,25 млн євро

У литовському Вільнюсі в ніч на середу через снігопад завалився купол футбольного стадіону гімназії, розташованої в мікрорайоні Пілайте.

Про це повідомило видання 15 хвилин.

За словами заступника мера міста Валдаса Бенскунскаса, основною версією того, що сталося, стала велика «сніжна шапка«, яка утворилася на куполі через триденний снігопад. Конструкція не витримала її ваги, заявив чиновник.

«Зараз ми оцінюємо збиток. Школа, якій належить манеж, консультувалася з виробником і зробила профілактичні заходи, щоб уникнути пошкоджень. Для цього збільшили тиск, підвищили температуру, але снігу було так багато, що профілактичні заходи не допомогли. Добре, що манеж був застрахований«, - писав у Facebook Бенкунскас.

Бенскунскас додав, що висота купола становить 20 м і він зроблений із пластику. За задумом його творців, сніг з конструкції мав з'їжджати вниз самостійно.

Як зазначає портал, що футбольний купол, який впав, був зданий у серпні минулого року і його будівництво обійшлося в 2 млн євро. Останнім часом через обмеження на тлі коронавірусу на стадіоні тренується тільки основна команда вільнюського футбольного клубу Жальгіріс, але у звичайні дні там займаються сотні дітей.