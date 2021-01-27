Снігопади та морози: синоптик дав прогноз на лютий

Морозна погода посилиться ближче до кінця першого тижня лютого

Погода в Україні принесе значні морози з рясними снігопадами в лютому, причому холоди знову повернуться до країни вже саме напочатку останнього місяця зими.

Такий прогноз на лютий дав народний синоптик Леонід Горбань, передає «Сьогодні».

За його словами, морозна погода посилиться ближче до кінця першого тижня місяця, і на Півночі та Сході України стовпчики термометрів покажуть у нічний час близько -13... -15 градусів, а вдень очікується близько -5... -7 градусів.

Після цього прогнозується чергове потепління і навіть відлига, завдяки південним і південно-західним вітрам. Тепло ненадовго з'явиться в Україні 8-10 лютого.

Всю першу декаду лютого буде хмарно, позаяк разом з морозами прийдуть і снігопади. Синоптик зазначив, що в цей період всього за тиждень випаде не більше 10 сантиметрів снігу.

При цьому Горбань звернув увагу на велику ймовірність серйозних ожеледиць на дорогах 8-10 лютого, які утворюються внаслідок дощів зі снігом, так званих снігодощів.

Чергове похолодання, за словами народного синоптика, слід чекати з початку другої декади, і 15-17 лютого морози сягнуть -13... -17 градусів вночі та -5... -7 градусів вдень.

У період з 10 по 18 лютого опадів майже не буде, і тільки місцями випаде невеликий сніг, не більше за 2-3 см.

З 18 лютого розпочнеться стрімке потепління, розповів знавець погоди. Він стверджує, що за два дні температурні гойдалки перейдуть від -15... -17 градусів морозу до +2... +3 градусів.

На 20-21 лютого очікується невеликий сніг з дощем, що знизить температуру до мінусової (близько -5... -3 градусів вночі та -2... -1 градус вдень).

Наприкінці місяця прогнозуються сильні снігодощі та постійні переходи плюсової температури на мінусову і навпаки. Але, розповів синоптик, завершиться зима все ж невеликими морозами.

Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Через складні погодні умови без електропостачання в Україні опинилося 117 населених пунктів у п’ятьох областях. Найбільше постраждала Житомирська область. Крім того, 26 січня у зв’язку із сніговими переметами на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори.