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    Листування з WhatsApp тепер можна перенести в Telegram

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    Листування з WhatsApp тепер можна перенести в Telegram - Листування з WhatsApp тепер можна перенести в Telegram
    Листування з WhatsApp тепер можна перенести в Telegram

    Нове оновлення 7.4 для iOS вийшло 27 січня

    Розробники Telegram випустили оновлення 7.4 для iOS, в якому з'явилася можливість перенести історію листування з інших сервісів. Зокрема месенджера WhatsApp.

    Про це йдеться в описі оновлення.

    Тепер можна перенести в Telegram історію листування з інших додатків. Наприклад, WhatsApp, Line або KakaoTalk.

    Крім того, користувачам месенджера стануть доступні ряд інших нових функцій.

    Користувачі зможуть видаляти групи, створені ними для всіх учасників, а також секретні чати зі списку чатів і історію дзвінків.

    Також в голосових чатах з'явилася функція регулювання гучності для окремих учасників.

    З'явиться можливість поскаржитися на групи або канали, які видають себе за офіційні представництва відомих людей або організацій.

    Раніше WhatsApp оголосив, що почне передавати компанії Facebook дані користувачів. Обмін даними нібито дозволить покращити інфраструктуру і підвищити безпеку продуктів компаній, що належать Facebook, а також показувати користувачам релевантну рекламу, йдеться в заяві WhatsApp.

    Напередодні нового року стало відомо, що WhatsApp відключається на певних смартфонах вже 1 січня. Мова йде про ті гаджети, користувачі яких не оновлять операційну систему до iOS 9 або Android 4.0.3. Серед них – iPhone 4 і більш ранні моделі. Щоб WhatsApp знову почав працювати на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 і iPhone 6S, слід оновити програмне забезпечення до iOS 9, відзначає видання.

    У жовтні Мін'юст США заявив про намір подати проти Google позов за зловживання домінуючим становищем на ринку.

    У грудні американська Федеральна торгова комісія (ФТК) розпочала судовий процес з метою «демонополізувати» Facebook, змусивши його продати Instagram і WhatsApp.

    Водночас у Facebook на цей процес відповіли тим, що колись ФТК сама схвалила угоду з купівлі сервісів компанією Марка Цукерберга.

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    Теги: США Google Facebook Telegram соціальні мережі реклама Instagram
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