Угорщина готова надати 50 млн євро кредиту на дороги Закарпаття

Керівник МЗС Угорщини вважає, що підтримка Будапештом угорців Закарпаття означає й підтримку угорсько-українських відносин

Угорщина планує надати кредит на 50 мільйонів євро для будівництва доріг в Закарпатській області – про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив на спільній пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

За словами, Сійярто, підтримка Будапештом угорців Закарпаття означає й підтримку угорсько-українських відносин.

«Я погоджуюся з моїм колегою Дмитром, що Закарпаття повинно стати історією успіху. І ми готові далі розвивати і поширювати цю історію успіху... Ми вже підготували, розробили проєкт модернізації моста через Тису в Загоні і хотіли б його реалізувати. Ми хотіли б відкрити новий прикордонний пункт між Великим Ходасом і Великою Паладдю», – заявив Сійярто.

Він також заявив про готовність Будапешту кредитувати будівництво доріг та інфраструктури в Закарпатській області.

«Ми готові надати кредит на 50 мільйонів євро для будівництва доріг на Закарпатті. До цього моменту ми надали гранти на суму 16 мільярдів форинтів (понад 1,5 мільярда гривень), йдеться про 34 тисячі проєктів. В рамках цього ще 22 мільярди (понад 2 мілярди гривень) – це гранти для Закарпаття. Керівнику Закарпаття я сьогодні підтвердив, що ми готові продовжити автостради М3 та М31 до кордону з Україною і взяти участь у розбудові інфраструктури з українського боку», – додав міністр.

Він також додав, що напередодні угорська сторона передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень, 46 із них – для лікарень поза межами Закарпатської області.

Дмитро Кулеба також подякував Сійярто за те, що він став одним із підписантів листа голові зовнішньополітичної служби Євросоюз Жозепу Боррелю з проханням надати країнам «Східного партнерства» вакцини для боротьби з COVID-19.

27 січня голова МЗС Угорщини Петер Сійярто відвідав Україну з фіційним візитом.

Як повідомлялося, угорські дипломати отримали погрози перед приїздом Сійярто до Києва.