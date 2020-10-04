Азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі



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Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною

В ході боїв в Суговушан-Агдеринському напрямку було знищено чотири танки 77-го танкового батальйону Збройних сил Вірменії та три танки захоплені як трофеї

Третього жовтня азербайджанська армія взяла під свій контроль ряд населених пунктів Нагірного Карабаху. Про це повідомило Міноборони Азербайджану.

«В ході важких боїв протягом дня (3 жовтня), завдяки хоробрості наших військ, були звільнені від окупації деякі населені пункти», – йдеться у повідомленні та наводиться список територій, взятих під контроль азербайджанської армії:

Суговушан і Талиш Тертерського району;

село Ашаги Абдуррахманли Фізулінського району;

села Мехді, Чахирли, Ашаги Маралян, Шейбі й Гуйджаг Джебраїльський район.

Міноборони країни також опублікувало відео взяття цих територій.

Крім того, в мережі з’явилося відео, як над селом Суговушан підняли азербайджанський прапор.

Ситуація в Нагірному Карабасі різко загострилася 27 вересня. Азербайджан повідомив, що вірменські сили обстріляли його позиції і населені пункти на лінії розмежування, і оголосив про контрнаступ. Вірменія звинуватила азербайджанських військових в нападі на Нагірний Карбах.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

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