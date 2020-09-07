У В'єтнамі четвертий день поспіль не виявляють заражених коронавірусом



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Загалом від коронавірусу у В'єтнамі померли 35 осіб, одужали - 815

Від початку епідемії загальна кількість інфікованих у цій країні становить 1049

У В'єтнамі протягом останньої доби не зареєстровано жодного нового випадку інфікування коронавірусом. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міністерство охорони здоров'я В'єтнаму.

Зазначається, що нові випадки захворювання у В'єтнамі не фіксуються вже протягом чотирьох днів поспіль.

Від початку епідемії загальна кількість інфікованих у цій країні становить 1049. Померли 35 осіб, одужали - 815.

Нагадаємо, у Сирії понад 200 співробітників ООН були заражені Covid-19.

До слова, у світі станом на ранок 7 вересня 27 003 973 людини захворіли коронавірусом. З початку пандемії померло 882 062 людини, а кількість тих, хто видужали - 18 056 984 особи. Найбільше хворих на коронавірус в США, Бразилії, Індії і Росії. Так, в США зафіксовано 6 275 775 хворих на коронавірус, в Бразилії - 4 137 521 хвора особа, в Індії - 4 113 811 хворих.

Як повідомлялося, в Україні 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836). Одужали – 578 (вчора 937), померли – 35 (вчора 51). Загалом одужали 62227 осіб, летальних випадків – 2846. Від початку пандемії заразилося коронавірусом 135894 людини.