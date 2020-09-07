Уряд Угорщини дозволив іноземцям в'їзд з діловою метою



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Уряд Угорщини дозволив іноземцям в'їзд з діловою метою

Іноземцям, які прибувають на спортивні та культурні події, тепер буде дозволено в'їжджати до країни, якщо вони нададуть негативний тест та пройдуть медичний огляд при в'їзді

Уряд Угорщини вирішив звільнити іноземців, які прибувають у ділові відрядження, та деякі інші категорії подорожніх від нещодавно запроваджених обмежень на в'їзд до країни.

Про це повідомляє Hungary Today.

Уряд Угорщини вніс корективи в обмеження, запроваджені 1 вересня. Вони покликані забезпечити безперебійне функціонування економіки країни.

Згідно з новим рішенням, тести на коронавірус, що проводяться в країнах ЄС у межах Шенгенської зони, вважаються еквівалентними аналізам, зробленим в Угорщині.

Крім того, іноземцям, які прибувають на спортивні та культурні події, тепер буде дозволено в'їжджати до країни, якщо вони нададуть негативний тест та пройдуть медичний огляд при в'їзді.

Нагадаємо, Угорщина з 1 вересня закрила кордони для іноземців у зв’язку з другою хвилею епідемії коронавірусу. Обмеження діятиме до кінця місяця.

Влада країни заявила, що таке рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що багато нових випадків зараження коронавірусом в Угорщині були «завезені з-за кордону».

Виняток було зроблено для мандрівників з країн-партнерів Угорщини у Вишеградській четвірці: жителі Польщі, Чехії та Словаччини можуть в'їжджати в країну за наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за п’ять днів до в'їзду.

Зазначається, що українцям, які побажають транзитом перетнути територію Угорщини, не потрібно буде отримувати індивідуальний дозвіл, якщо вони повертатимуться в Україну, а також якщо:

особа надає згоду пройти перевірку на наявність Covid-19 та не має ознак підозри на інфекцію,

особа відповідає всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт, віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення),

у особи наявний документ, що підтверджує право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, документ на право власності нерухомості, результати тестів на вірус тощо), а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість Вашого в’їзду до інших транзитних країн (Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина)

На українсько-угорському кордоні для транзиту можна використати виключно пункти пропуску «Тиса» та «Лужанка». Інформацію щодо гуманітарних (транзитних) коридорів (маршрутів та пунктів пропуску) можна знайти за посиланням.

Зупинки у рамках використання гуманітарних коридорів мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС. Час транзиту не може перевищувати 24 години. Контроль за дотриманням правил транзиту здійснює поліція.

Загальна заборона на в’їзд іноземців з 1 вересня не пошириться на українців, які є членами родин громадян Угорщини, мають дозвіл на постійне проживання в Угорщині / є членами родини таких осіб, або мають дозвіл на тимчасове проживання, з правом перебування більш ніж 90 днів.

Також заборона не поширюється на дипломатів та офіційних осіб, які прибувають з візитом; спортсменів, які працюють в Угорщині, та люди, які вже перехворіли на коронавірус протягом останніх 6 місяців і можуть це документально підтвердити.

За наявності поважних причин (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо), в’їзд в Угорщину для громадян України можливий лише після отримання дозволу угорської поліції. Для в’їзду до країни потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку. Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин. Рішення про задоволення клопотання, яке надсилається на електронну адресу, вказану в процесі формування запиту, необхідно продемонструвати на кордоні (друкований варіант або на екрані мобільного пристрою).

Усі громадяни України, які прибувають в Угорщину, зобов’язані самоізолюватися на 14 днів за місцем проживання або у лікарні. Звільнитися від карантину можливо на підставі результатів двох негативних тестів, зроблених вже в Угорщині з інтревалом щонайменше у 48 годин. Результати іноземних тестів не розглядаються.