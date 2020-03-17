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    У світі

    У в'язницях Ірландії заборонили спиртові антисептики, бо ув’язнені варили самогон

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    Представник тюремної служби заявив, що для обмеження поширення коронавірусу, крім антисептику у 99% камер є душі та засоби для миття рук - У в'язницях Ірландії заборонили спиртові антисептики, бо ув’язнені варили самогон
    Представник тюремної служби заявив, що для обмеження поширення коронавірусу, крім антисептику у 99% камер є душі та засоби для миття рук

    Ув'язненим видали антисептики без спирту, хоч вони й менш ефективні в боротьбі з коронавірусом

    У в'язницях Ірландії заборонили антисептики, що містять спирт, бо ув’язнені варили з них самогон. Про це повідомляє TheJournal.

    Зазначається, що  ув'язненим видали антисептики без спирту, хоч вони й менш ефективні в боротьбі з коронавірусом.

    Один з провідних хірургів країни висловив занепокоєння з приводу здатності тюремної служби стримувати потенційний спалах коронавірусу через переповненість камер і погані санітарні норми.

    «Ув'язнені з більшою ймовірністю можуть заразитися вірусом через переповненість в'язниць і низький рівень санітарії», — сказав президент Міжнародного товариства судинної хірургії Шериф Султан. 

    Своєю чергою, представник тюремної служби відхилив ці побоювання, заявивши, що 99% камер мають душі та засоби для миття рук.

    Нагадаємо, на ранок 17 березня кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у світі зросла до 182 407 випадків. 80 237 людей одужали, а 7 330 померли.

    Більшість випадків зафіксували на материковому Китаї — 81 051. Водночас новим епіцентром зараження стала Європа. Там зафіксували більшу кількість нових випадків зараження, ніж у Китаї.

    Європа Ірландія в'язниця президент спирт коронавірус
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