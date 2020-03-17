Всесвітня організація охорони здоров'я порадила препарат для самолікування коронавірусу



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До консультації з лікарем ВООЗ рекомендує приймати парацетамол

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) для лікування при симптомах коронавірусу рекомендує застосовувати парацетамол. Про це на брифінгу в Женеві заявив представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, пише Die Welt.

За його словами, у разі підозри на коронавірус не слід приймати популярний протизапальний препарат ібупрофен, оскільки на сьогодні триває вивчення його негативного впливу на заражених.

«Ми рекомендуємо приймати парацетамол, а не ібупрофен у підозрілих випадках», – сказав Ліндмаєр.

Представник ВООЗ також уточнив, що це стосується тільки прийому без медичної консультації.

Зазначимо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні немає таблетки, яка дасть змогу вилікувати коронавірус. А щодо хворих використовується симптоматичне лікування.

Нагадаємо, в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус уже цієї суботи, 21 березня.