Київ висловив свою підтримку Італії через трагічну ситуацію з коронавірусом



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У центрі столиці встановили прапори Італії та України

Надзвичайна ситуація в Італії є особливо трагічною

Сьогодні, коли увесь світ об’єднується навколо боротьби із новим коронавірусом, а найбільше від недуги у Європі страждає Італія, Київ висловлює свою підтримку Італійській Республіці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

На знак солідарності столиця встановила вздовж вулиці Хрещатик понад 100 Державних прапорів України та Італії, висловлюючи свою підтримку у цей складний час, та на честь Дня об’єднання Італії, яке відзначають 17 березня.

«Об’єднавши наші спільні зусилля, знання, досвід та кращих фахівців, ми разом зупинимо цю хворобу! Вкотре закликаю неухильно дотримуватися правил особистої гігієни, уникати місць скупчення людей та за можливості залишатися вдома до покращення епідемічної ситуації. Це найкращий спосіб зупинити розповсюдження інфекції», – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Надзвичайна ситуація в Італії є особливо трагічною, але відповідь установ, зокрема національної системи охорони здоров’я, та італійців – просто неймовірна, з точки зору відваги, сумління та професійності. Наша країна стала однією з перших у боротьбі з кризою, яка натомість надає нам можливість покращити наше суспільство», – вважає Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня, загальна кількість хворих на Covid-19 в Італії майже сягнула 28 тисяч осіб (27980). У порівнянні з минулим днем їхня кількість зросла на 3233 людей, що близьке до рекордних значень. 2158 людей з числа хворих – померли, це на 349 більше, ніж напередодні.

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