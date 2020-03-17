Медик просить чиновників пояснити, чому вони вирішують, що тестів на коронавірус наразі краще не робити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навіть пацієнтам, які перебувають з пневмонією в реанімаціях міських київських лікарень, тест не роблять

Ситуація ускладниться, якщо не будемо знати справжньої кількості хворих, – вважає Тетяна Рослякова

Лікар Тетяна Рослякова звернулася до чиновників, щоб вони пояснили, чому вирішують, що тест на коронавірус краще наразі не робити.

«Таким чином ми самі і доведемо ситуацію до глобальнішого і швидшого поширення, якщо не будемо знати справжньої кількості хворих і тих, хто з ними контактував», – написала Тетяна Рослякова на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Київські реанімації потихеньку заповнюються пацієнтами з пневмоніями. Так, ми перехворіємо майже всі, в легкій або середній формі, це неминуче, враховуючи швидке поширення і дуже простий спосіб передачі. Але люди похилого віку, ослаблені іншими хронічними захворюваннями, онкохворі люди на етапі хіміотерапії належать до вкрай високої групи ризику з важкими ускладненнями», – написала Рослякова.

Зі слів фахівця, вірусу в Україні вже багато, але навіть пацієнтам, які перебувають з пневмонією в реанімаціях міських київських лікарень – тест не роблять, мовляв, немає епідеміологічного анамнезу (старенька не цілувалася з італійцем).«В результаті пацієнтці, яка перебуває з 13 березня в реанімації однієї з міських Київський лікарень з двобічною пневмонією, після довгих роздумів, мабуть, керівництва клініки ( адже тестів отримали всього 11) таки провели тестування у вівторок і підтвердили COVID 19.Упродовж п’яти днів з жінкою контактували майже всі співробітники відділення, звичайно, без засобів додаткового захисту, також рідні, друзі тощо», – зазначила медик.

Нагадаємо, в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Зокрема, два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Один із хворих - молодий київський студент, який контактував із хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він зараз перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.

Уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.