Угорщина після протестів на місяць відклала відкриття шкіл

Орбан оголосив, що учні середньої школи складатимуть тільки письмові іспити

Влада Угорщини перенесла відкриття середніх шкіл до 10 травня. Це сталось на тлі протестів учнів та учителів проти відкриття навчальних закладів через складну епідеміологічну ситуацію.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Орбан оголосив, що учні середньої школи складатимуть тільки письмові іспити. Повні правила будуть опубліковані пізніше.

Глава уряду очікує, що до 19 квітня 3,5 мільйона з 10 мільйонів жителів Угорщини будуть вакциновані принаймні однією дозою вакцини, що потім дозволить послабити обмеження.

Напередодні стало відомо, підприємства і служби Угорщини знову відкриються після локдауна. Причиною цього рішення стало те, що в країні вакциновано від коронавірусу більше чверті з 10 мільйонів населення.

До слова, у Великій Британії уряд готується до сезону подорожей цього літа. Передбачається, що кордони країна відкриє в середині травня.