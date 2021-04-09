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    Британія готується до сезону подорожей: країни світу розділили на три групи

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    Зараз в Британії міжнародні поїздки заборонені, за винятком особливих обставин, визначених урядом - Британія готується до сезону подорожей: країни світу розділили на три групи
    Зараз в Британії міжнародні поїздки заборонені, за винятком особливих обставин, визначених урядом
    Фото: Reuters

    У Великобританії уряд сподівається дозволити людям подорожувати з 17 травня

    У Великобританії уряд готується до сезону подорожей цього літа. Передбачається, що кордони країна відкриє в середині травня.

    Про це повідомляє Reuters.

    У Великобританії уряд сподівається дозволити людям подорожувати з 17 травня. Зараз міжнародні поїздки заборонені, за винятком особливих обставин, визначених урядом.

    В уряді зазначили, що продовжаться робота по розробці «паспортів вакцинації». Також для боротьби з коронавірусом в країні активно вакцинують населення. На сьогодні понад 31,8 мільйона осіб отримали одну дозу вакцини, а 6,1 мільйона отримали дві.

    Завдяки тому, що Великобританія входить у число країн з найбільш швидкою вакцинацією у світі, уникнути високої захворюваності коронавірусом вдалося вже в січні. Тому тепер можна подумати й про подорожі та відпустки у літній період.

    В країні придумали так звану «систему світлофора« в рамках якої країни розділять на три групи: зелені, жовті, червоні. Тепер такі запобіжні заходи як карантин у готелях, домашній карантин і обов'язкові тести на COVID, будуть застосовуватися по-різному в залежності від того, з якої категорії країни прибув пасажир.

    При оцінці того, в яку категорію повинна потрапити країна, будуть враховувати відсоток вакцинованого населення, рівень інфікування та інші фактори. Буде складено «зелений список«, список країн, найбільш схильних до ризику переходу від зеленого до жовтого. В червоні зони заборонять їздити.

    При цьому уряд заявляє, що без вагань змінить категорію країни в короткі терміни, якщо дані показують, що ризик збільшився.

    Теги: Велика Британія карантин уряд населення
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