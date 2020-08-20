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    У світі

    Угорщина збирається з вересня посилити правила в'їзду в країну

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    <p>Угорців заздалегідь попереджають про те, що з 1 вересня не слід планувати відпочинок за кордоном</p> <p>&nbsp;</p> - Угорщина збирається з вересня посилити правила в'їзду в країну

    Угорців заздалегідь попереджають про те, що з 1 вересня не слід планувати відпочинок за кордоном

     

    Уряд ще опрацьовує деталі свого рішення і остаточно його представлять наступного тижня

    Уряд Угорщини з вересня готується посилити правила в'їзду в країну через зростання числа хворих на Covid-19 у Європі.

    Про це заявив міністр, відповідальний за Офіс прем'єра, Гергель Гуляш, повідомляється на сайті угорського уряду.

    Уряд ще опрацьовує деталі свого рішення і остаточно його представлять наступного тижня. Проте угорців заздалегідь попереджають про те, що з 1 вересня не слід планувати відпочинок за кордоном, особливо в південних країнах.

    Гуляш заявив, що епідеміологічна ситуація погіршується в більшості європейських країн, і ці тенденції впливають на угорські показники із затримкою на кілька тижнів, тому не йдеться про скасування обмежень на поїздки.

    Згідно з діючими правилами, ті, хто повертається в Угорщину з країн з високим рівнем інфікування, повинні проходити 14-денний карантин, якщо тільки вони не здадуть два негативних тести на коронавірус.

    Станом на середу в Угорщині зареєстровано 5002 випадки коронавірусу, 609 осіб померли.

    До слова, за добу 18 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

    Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      96403
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      44522
    • Померли
      2144

    Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області. 

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