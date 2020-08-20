Угорщина збирається з вересня посилити правила в'їзду в країну
Угорців заздалегідь попереджають про те, що з 1 вересня не слід планувати відпочинок за кордоном
Уряд ще опрацьовує деталі свого рішення і остаточно його представлять наступного тижня
Уряд Угорщини з вересня готується посилити правила в'їзду в країну через зростання числа хворих на Covid-19 у Європі.
Про це заявив міністр, відповідальний за Офіс прем'єра, Гергель Гуляш, повідомляється на сайті угорського уряду.
Уряд ще опрацьовує деталі свого рішення і остаточно його представлять наступного тижня. Проте угорців заздалегідь попереджають про те, що з 1 вересня не слід планувати відпочинок за кордоном, особливо в південних країнах.
Гуляш заявив, що епідеміологічна ситуація погіршується в більшості європейських країн, і ці тенденції впливають на угорські показники із затримкою на кілька тижнів, тому не йдеться про скасування обмежень на поїздки.
Згідно з діючими правилами, ті, хто повертається в Угорщину з країн з високим рівнем інфікування, повинні проходити 14-денний карантин, якщо тільки вони не здадуть два негативних тести на коронавірус.
Станом на середу в Угорщині зареєстровано 5002 випадки коронавірусу, 609 осіб померли.
До слова, за добу 18 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.
Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247.
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Всього96403
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Одужали49737
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Хворіють44522
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Померли2144
Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.