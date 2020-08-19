Швеція фіксує цьогоріч найвищий рівень смертності за останні 150 років



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Кількість смертей різко зросла з кінця березня і досягла піку в середині квітня, коли 15 і 16 квітня щодня вмирали 398 осіб, - йдеться у звіті

З початку 2020 року у Швеції померли 51 405 осіб, це найбільша кількість смертей в країні з 1869 року, коли померли 55 431 осіб

Швеція, яка виділяється серед європейських країн своїм стриманим підходом до боротьби з пандемією коронавірусу, зафіксувала найвищий показник смертей в першій половині 2020 року за останні 150 років.

Дані опублікувало на своєму сайті Статистичне управління Швеції.

У першій половині року в Швеції померли 51 405 осіб. Це найбільша кількість смертей в країні за першу половину року з 1869 року, коли померли 55 431 осіб.

Слід зазначити, що зараз населення Швеції становить 10,3 мільйона осіб, в 150 років тому було близько 2,5 мільйонів.

У першій половині 2020 року померли 25 563 жінки та 25 842 чоловіки, що на 4633 осіб більше, ніж у 2015-2019 роках, коли помирали в середньому 46 772 особи.

«Загалом надлишкова смертність за перше півріччя склала 10%. Надмірний коефіцієнт смертності чоловіків склав 13%, або 3035 смертей, а жінок - 7%, або 1597 смертей», - йдеться у звіті.

Відзначається, що кількість смертей різко зросла з кінця березня і досягла піку в середині квітня, коли 15 і 16 квітня щодня вмирали 398 осіб. Після піку в середині квітня кількість смертей впала, але в кінці червня у Швеції все ще спостерігалося невелике перевищення середнього рівня смертності.

Найбільша кількість смертей була в квітні, коли загинули 10 543 особи. Це відповідає показнику у 101,9 смертей на 100 000 жителів на початок місяця. Це був найвищий показник смертності населення з січня 2000 року, коли померли 9822 людини, що відповідає 107,3 смертей на 100 000 жителів. Більша кількість смертей було тільки в грудні 1993 року, коли померли 11 057 осіб.

У звіті вказується, що число смертей зазвичай відповідає річному циклу, оскільки взимку вмирає більше людей, ніж влітку. Почасти це пов'язано з епідеміями грипу, які зазвичай стають більш інтенсивними в зимові місяці. У квітні сезон грипу зазвичай закінчується, а число померлих становить близько 7500 осіб.

Середнє число померлих у квітні 2015-2019 років склало 7635 смертей, що означає, що надлишковий коефіцієнт смертності в квітні 2020 року склав 38%. Це був найвищий показник відносної надлишкової смертності в квітні в порівнянні з попереднім п'ятирічним періодом. Дані про смерті за місяць доступні і публікуються з 1851 року.

У травні і червні число загиблих також була високим. У травні померли 8906 осіб, а в червні 7395 осіб. Перевищення середнього рівня смертності в травні склало 23%, в червні - 10%.

Також наголошується, що в 1900 році відносна надлишкова смертність протягом цих двох місяців була вищою, ніж у 2020 році. Під час «іспанки» в 1918/1919 роках була зафіксована значно вища надлишкова смертність, ніж у другому кварталі 2020 року, але ця пандемія була сконцентрована взимку.

До відома, у світі станом на 19 серпня коронавірусом захворіли понад 22,3 млн людей, (+254 тис. за попередню добу), більше 784 тис. померли (+6312), понад 15 млн вилікувалися (+256 тис.).