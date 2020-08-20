В Іспанії найбільша добова кількість випадків Covid-19 після скасування карантину



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Більша частина нових випадків зафіксована в Мадриді – 1535, далі йдуть регіони Країна Басків і Арагон

За добу в Іспанії виявили 3715 нових випадків зараження коронавірусом

В Іспанії за останню добу підтвердили 3715 нових випадків зараження коронавірусом, що стало новим щоденним антирекордом з моменту виходу країни з режиму суворої ізоляції в кінці червня.

Про це Reuters.

Більша частина нових випадків зафіксована в Мадриді – 1535, далі йдуть регіони Країна Басків і Арагон, в кожному з яких зареєстровано близько 470 нових випадків зараження.

Також за добу в Іспанії померли 14 осіб, днем раніше повідомлялося про 21 померлого. За даними міністерства охорони здоров'я, за останні сім днів від вірусу померла 131 людина.

Загальна кількість випадків зараження збільшилася до 370 867.

Зазначимо, також у Молдові зафіксували новий антирекорд заражень Covid-19.

До слова, 19 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247.

Коронавірус в Україні

Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144

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Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.