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    У Молдові зафіксували новий антирекорд заражень Covid-19

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    <p>За останню добу в країні зареєстрували 626 нових хворих, серед них 29 &ndash; медики</p> - У Молдові зафіксували новий антирекорд заражень Covid-19

    За останню добу в країні зареєстрували 626 нових хворих, серед них 29 – медики

    Попередній антирекорд у Молдові реєстрували близько тижня тому

    Міністерство охорони здоров'я, праці і соцзахисту Молдови вперше за час пандемії відзначило добову кількість заражень коронавірусом вище 600 випадків.

    Про це повідомляє NewsMaker.

    За останню добу в країні зареєстрували 626 нових хворих, серед них 29 – медики.

    Це більш ніж на 100 більше, ніж попередні рекордні показники – близько 470 випадків. Попередній антирекорд реєстрували близько тижня тому.

    Більше половини нових заражень припадають на Кишинів - 361 випадок.

    Усього в Молдові інфекцією заразилися 31 415 осіб. Померло з початку епідемії 914 хворих.

    До слова, 19 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      96403
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      44522
    • Померли
      2144

    Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247. Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області. 

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