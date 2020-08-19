У Молдові зафіксували новий антирекорд заражень Covid-19



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За останню добу в країні зареєстрували 626 нових хворих, серед них 29 – медики

Попередній антирекорд у Молдові реєстрували близько тижня тому

Міністерство охорони здоров'я, праці і соцзахисту Молдови вперше за час пандемії відзначило добову кількість заражень коронавірусом вище 600 випадків.

Про це повідомляє NewsMaker.

За останню добу в країні зареєстрували 626 нових хворих, серед них 29 – медики.

Це більш ніж на 100 більше, ніж попередні рекордні показники – близько 470 випадків. Попередній антирекорд реєстрували близько тижня тому.

Більше половини нових заражень припадають на Кишинів - 361 випадок.

Усього в Молдові інфекцією заразилися 31 415 осіб. Померло з початку епідемії 914 хворих.

До слова, 19 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144

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Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247. Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.