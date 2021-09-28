Україна належить до країн із «частково вільним інтернетом»: аналіз Freedom House

Наша країна опинилася на одному рівні з Анголою та Еквадором

Правозахисники опублікували свіжий рейтинг свободи мережі Інтернет

Правозахисна організація Freedom House у новому звіті про ситуацію у світі зі свободою глобальної мережі віднесла Україну до категорії країн із «частково вільним інтернетом». Звіт оприлюднено на сайті Freedom House.

Нашій державі в рейтингу інтернет-свободи дісталося 62 бали зі 100 – на один бал більше, ніж торік.

Варто зауважити, що таку саму оцінку отримали Ангола та Еквадор.

Найвищі показники цього року в Ісландії (96 балів), Естонії (94 бали), Канади та Коста-Ріки (по 87 балів).

На думку правозахисників, в Україні трапляються блокування сторінок у соцмережах, а коментатори подекуди займаються «маніпуляціями громадською думкою» в політичних інтересах державної влади.

Також у Freedom House зазначають, що в Україні мають місце переслідування блогерів та авторів політичного контенту, так само як і кібернапади на опозиціонерів і правозахисників.

Окрім того, в організації вказують на появу в Україні законодавчих ініціатив, котрі мають на меті цензуру контенту та деанонімізацію в інтернеті.

Нагадаємо, система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інфраструктури в період з 15 по 21 вересня 2021 року зафіксувала понад 503 тис. підозрілих подій, що на 14% більше, ніж тижнем раніше.

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