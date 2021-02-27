Новий рейтинг України від Fitch: країна має високу стійкість до шоку

Довгостроковий український рейтинг встановлен на рівні «В» із стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні «B». Прогноз по рейтингу залишається «стабільним». Про це йдеться на сайті агентства.

Як наголошується в повідомленні агентства, рейтинги України відображають надійну основу макроекономічної політики, яка підтримує відносно високий ступінь стійкості до шоку, спричиненого коронавірусом.

Водночас Fitch нагадує про слабкі показники корпоративного управління, високого ступеня законодавчого і судового ризику для реалізації політики і низькою зовнішньою ліквідності у порівнянні з більшими вимогами з обслуговування суверенного зовнішнього боргу.

Стабільний прогноз відображає очікування поступової бюджетної консолідації і продовження макроекономічної політики, яка допомогла зберегти загальну стабільність у зовнішніх фінансах під час минулорічного шоку, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2020 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні «B». Прогноз по рейтингу залишається «стабільним».

Як повідомлялося раніше, на думку агентства Fitch Ratings відновлення світової економіки стане стійким з середини 2021 року завдяки застосуванню вакцини від коронавірусу.