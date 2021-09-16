СБУ викрила ботоферму, яка створила 50-тисячну «армію»

«Армія ботів» поширювала публікації та коментарі проти вакцинації, виправдання агресії РФ та дискредитацію влади

Організатором ботоферми виявився житель Харківської області, оплату за виконані замовлення він отримував у рублях

Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації. За період роботи було створено майже 50 тисяч фейкових акаунтів, інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що організатором ботоферми виявився житель Харківської області. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно налагодив механізм реєстрації «липових» профілів у соцмережах.

За наявною інформацією, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до п’яти фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.

Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях через електронні платіжні системи.

«Армія ботів» поширювала публікації та коментарі, спрямовані на зрив національної програми вакцинації, виправдання збройної агресії РФ на сході України та дискредитацію української влади.

Під час обшуків за місцем фактичного мешкання зловмисника виявлено комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності, GSM-шлюзи та п’ять тисяч SIM-карток українських операторів зв’язку.

Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.

Раніше СБУ встановила, що 15 тисяч ботів критикували «Кримську платформу».