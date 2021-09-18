Імпортувати з Росії технології фальсифікації виборів так само неприйнятно, як купувати у них газ, – Порошенко

«Росія обкатує на виборах до Держдуми технологію фальсифікацій через дистанційне голосування» – п’ятий Президент

Про це у своєму відеозверненні сказав п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він застеріг українську владу від запозичення таких виборчих технологій.

«В Росії вже обкатують технологію дистанційного голосування через Інтернет. Як вони жартують, дуже «чесна», дуже «надійна» технологія. На цих виборах вони експериментують поки що в шести регіонах Росії, а також в українському Севастополі та в окупованих районах українського Донбасу», – зазначив Порошенко.

«Дуже хотів би помилитися, але закрадається підозра, що саме у росіян наша влада позичила ідею, яку рекламувала в Стенфорді – щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в Інтернеті. Той хто контролює – той і малює результат», – зауважує лідер «Європейської Солідарності».

«Імпортувати з Росії технології фальсифікації виборів так само неприйнятно, як купувати у них газ чи електроенергію. Щоб не сталося так, що транзитний сервер і «підрахуйство» 2004 року – то були лише квіточки, а ось і ягідка. У нас будуть чесні вибори, спочатку, згідно з Конституцією, у жовтні 2023 року чергові парламентські, а згодом і президентські. І ми нікому під прикриттям модних і красивих фішечок не дозволимо створити диджиталізований механізм фальсифікації», – застерігає п’ятий Президент.

Нагадаємо, в ефірі одного з українських телеканалів Сергій Сивохо запропонував ввести електронне голосування на виборах в Україні для жителів окупованого Донбасу. Колишній радник секретаря РНБО Сивохо наразі очолює «Національну платформу примирення і єдності». Так, обговорюючи вибори до Держдуми, до яких залучають жителів ОРДЛО, Сивохо вказав на випадки примусу людей до участі в голосуванні. Він також підкреслив необхідність участі жителів окупованого Донбасу у виборах, які проводить Україна.

«Я вважаю, що ми просто втрачали можливість залучати наших людей там до голосування. І зараз, коли ми всі такі «цифрові», можна було б уже хоча б за останні два роки придумати якийсь електронний спосіб голосування», – заявив ексрадник секретаря РНБО.

«Щоб вони (мешканці ОРДЛО) не забували, що вони частина України. Тому що всі останні наші заяви тільки їх відштовхують», – додав Сергій Сивохо. До того ж він заявив, що отримує від мешканців ОРДЛО «сигнали про розчарування в Україні».

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