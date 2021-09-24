Регулятор зафіксував зростання кількості кіберінцидентів в Україні

53% кіберінцидентів пов'язані з порушеннями корпоративної політики безпеки

Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інфраструктури в період з 15 по 21 вересня 2021 року зафіксувала понад 503 тис. підозрілих подій, що на 14% більше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Зазначається, що 53% подій пов'язані з порушеннями корпоративної політики безпеки, 19% – виявленням мережевих шкідливих програм, 12% – спробами отримання прав адміністратора і ще 8% – зі спробами отримання прав користувача.

Крім того, системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 39,4 тис. різного виду атак, що також на 14% більше, ніж тижнем раніше. З них 99% – мережеві атаки прикладного рівня, при цьому DDoS-атак не зафіксовано.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України в цей період зареєструвала і опрацювала майже дві тис. кіберінцидентів.

Основна кількість інцидентів (99%) стосується поширення шкідливого програмного забезпечення.

Як відомо, раніше не працювали сайти Офісу президента, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро та Державної служби спеціального зв'язку та захисту.

В Офісі президента спершу запевняли, що на сайти не здійснювали хакерську атаку, вони нібито перестали працювати з технічних причин.

Також стало відомо, що російські хакери зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США. Згодом з'ясувалося, що хакери, які зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США, не змогли отримати дані.

Microsoft повідомила про нові кібератаки хакерського угруповання Nobelium щодо користувачів компанії і їх даних в 36 країнах. За даними Microsoft, Nobelium базується в Росії і причетна до атаками на клієнтів SolarWinds в США.

Нагадаємо, 18 червня Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, причетних до розробки комп’ютерного вірусу NotPetya. У Радбезі стверджують, що розробники вірусу причетні до російських спецслужб.