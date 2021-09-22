Вчені радять звикати працювати з дому

«Світ праці не може залишатися в незмінній формі і нові форми організації праці це добра справа»

Основне навантаження з підтримки віддаленої роботи як і раніше лягає на провідний інтернет, як показують дані, зібрані під час пандемії.

У даний момент вже 18 відсотків трудящих постійно працюють з дому. Недавнє дослідження Чиказького університету показало, що цей відсоток може легко зрости у кілька разів при вже існуючому рівні технологій. А це означає, що дуже скоро ми можемо опинитися в світі, де з дому працюють понад мільярд людей.

Країна, в якій розвиток віддаленої роботи йде найбільш швидкими темпами – це Естонія. Її також часто називають найбільш передовою країною в області цифрових технологій. Естонський міністр охорони здоров'я і праці Танел Кийко сказав, що «світ праці не може залишатися в незмінній формі і нові форми організації праці це добра справа», означає «гіг-економіка» (при якій робоча сила не має постійного контракту) нікуди не дінеться, а буде продовжувати рости.

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