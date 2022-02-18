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    МЗС відреагував на повідомлення про «наступальні операції» на Донбасі

    Україна віддана виключно дипломатичному врегулюванню ситуації на сході&nbsp; - МЗС відреагував на повідомлення про «наступальні операції» на Донбасі
    Україна віддана виключно дипломатичному врегулюванню ситуації на сході 
    фото: Радіо свобода

    Україна спростовує «наступальні операції» Збройних сил

    Україна не проводить і не планує жодних «наступальних операцій» на Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна віддана виключно дипломатичному врегулюванню ситуації.

    «Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню», – наголосив міністр.

    Раніше ватажок терористів «ДНР» Денис Пушилін оголосив евакуацію мешканців тимчасово окупованої території до Росії та звинуватив Володимира Зеленського в тому, що він готується віддати наказ про «наступ на Донбас». Аналогічну заяву пізніше зробив ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

    Як відомо, російські терористи сьогодні обстріляли 20 населених пунктів. Від початку доби й станом на 14 годину російські бойовики на Донбасі здійснили 45 обстрілів.

    Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

    Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України. Також відомо, що військовий аташе України відвідає фінал російсько-білоруських навчань.

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    Теги: МЗС Росія бойовики на Донбасі Донбас дипломатія ЗСУ Міноборони армія Україна Денис Пушилін
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    МЗС відреагував на повідомлення про «наступальні операції» на Донбасі