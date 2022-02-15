Україна звернулася до НАТО з проханням про допомогу: що у списку потреб

В запиті України йдеться про небезпеки «різного характеру»

До Альянсу спрямували запит щодо надання засобів для масштабних надзвичайних ситуацій

Україна звернулася до НАТО за допомогою. Наша країна просить в Альянсу ресурси на випадок надзвичайних ситуацій. Про це йдеться на сайті НАТО.

У НАТО заявили, що ДСНС готується до надзвичайних ситуацій. Тому Альянс отримав перелік необхідних ресурсів, які просять в Україні.

Україна просить в НАТО обладнання та ресурси на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема:

автотранспорт і спецтехніку;

спеціальні інструменти та обладнання;

техніку для будівельної інфраструктури та ремонтних робіт;

засоби індивідуального захисту;

комунікаційне обладнання;

медичні засоби;

засоби для цифрового розвитку та цифрової трансформації.

У запиті українська сторона зазначила, що розраховує на постачання 10 автокранів вантажопідйомністю не менше ніж 35 тонн, 10 гусеничних бульдозерів, 10 екскаваторів, 10 тягачів, 10 повнопривідних вантажівок.

Також у документі Україна просить надати 70 пікапів, 30 позашляховиків, 6 машин розмінування з дистанційним керуванням, 31 спецмашину радіаційної та хімічної розвідки, спеціальні аварійно-рятувальні водолазні станції та інше.

До слова, сьогодні Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти через російську агресію.

Нагадаємо, Європарламент підтримав рішення надати Україні 1,2 млрд євро допомоги.

Також 14 лютого уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі дестабілізаційної поведінки Росії.

Як стало відомо, Канада надасть Україні 500 млн кредиту та летальну зброю.

Читайте також: