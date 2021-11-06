Українське посольство засудило осквернення пам’ятника Пілсуцькому у Кракові

Посольство розцінює акт вандалізму, як провокацію, спрямовану на погіршення добросусідських стосунків між Україною та Польщею

Посольство України у Польщі засудило акт вандалізму над пам’ятним знаком Йозефу Пілсудському у Кракові. Невідомі розфарбували пам'ятник у кольори українського прапору. Про це йдеться в заяві посольства у Facebook.

В ніч на 6 листопада невідомі розфарбували пам’ятник очільнику польської держави Йозефу Пілсудському та воїнам-легіоненерам, що розташований у центрі Кракова.

Як повідомляє Onet.pl, монумент було пофарбовано у кольори українського прапору. Вандали залишили на місці балончики з фарбою та аерозолями, а також плакат з написом українською «Польща не тільки для панів».

Українське посольство у Польщі відреагувало на подію. У своїй заяві воно засудило акт вандалізму.

«У зв’язку з появою у ЗМІ інформації про факт осквернення пам’ятника Юзефу Пілсудському у Кракові, категорично засуджуємо цей акт вандалізму та будь-які інші дії по оскверненню місць пам’яті. Розцінюємо цей ганебний випадок, який трапився напередодні Дня незалежності Республіки Польща, як провокацію, спрямовану на погіршення добросусідських стосунків між Україною та Польщею», – йдеться у повідомленні.

У посольстві сподіваються, що польські правоохоронні органи, які вже займаються з’ясуванням усіх обставин події, оперативно знайдуть та притягнуть до відповідальності винних у цьому акті вандалізму.

Нагадаємо, одного із студентів, який скоїв акт вандалізм над пам’ятником Степану Бандері у Львові, засудили до чотирьох років в’язниці з іспитовим терміном два роки.

Як повідомлялося, 5 лютого у Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері. Зловмисники кинули в пам'ятник дві пляшки з червоною фарбою. Унаслідок постамент пошкоджений з переднього та заднього боку.