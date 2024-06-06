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Українські біженці у Німеччині отримують «листи щастя» від страхових компаній

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українські біженці у Німеччині отримують «листи щастя» від страхових компаній
Експерти радять українцям самостійно сплатити суму, яку страхова компанія вказала в листі
фото із відкритих джерел

Від українських біженців у Німеччині вимагають сплатити страхові внески

Українські біженці в Німеччині отримують листи від страхових компаній з проханням сплатити внески. Це пов'язано з тим, що деякі компанії не отримали компенсації від служб соціального захисту, відповідальних за утримання українських біженців у країні. Про це йдеться у спільноті Українці в Німеччині UkrainianFuture в Facebook.

«Через розрив у наданні соціальної допомоги та сплаті страхових внесків, деякі страхові компанії не отримали виплати від служб соціального захисту. Українці отримують листи, де йдеться про вимогу виплатити певну суму внеску», – йдеться в повідомленні. Експерти рекомендують самостійно сплатити суму, зазначену в листі від страхової компанії. Одночасно з цим слід перенаправити лист до установи, відповідальної за українських біженців у Німеччині, зазвичай це Sozialamtабо Jobcenter. У листі необхідно вказати, що ви сплатили страховий внесок самостійно, і попросити про відшкодування цієї суми.

Нагадаємо, українські біженці розкритикували умови життя у таборі «Тегель». У Берліні на території колишнього летовища живе майже три з половиною тисячі українців. Проживання однієї людини на добу в таборі обходиться в майже 260 євро. І понад 35 млн євро на місяць – це загальний бюджет табору в Тегелі. Найбільший німецький притулок для біженців звинувачують в антисанітарії та жахливих умовах життя. В ангарах на колишньому летовищі Тегель мешкає майже 5 тис. людей, більшість – шукачі захисту із України, а решта з інших країн: Афганістану, Сирії, Грузії, Молдови – чекають тут на статус біженця. Громадські організації та опозиційні партії в Берліні вимагають змін. 

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Теги: Німеччина притулок Facebook українці партії бюджет біженці страхування

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