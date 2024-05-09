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До Києва прибула міністр розвитку Німеччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибула міністр розвитку Німеччини
Шульце бере участь у «Саміті міст і регіонів», який відбудеться у Києві.
фото: tagesschau.de

Переговори Шульце в Києві будуть зосереджені, серед іншого, на розширенні української електромережі за допомогою Німеччини

Сьогодні, 9 травня, до Києва із не анонсованим візитом прибула міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце. Про це повідомляє Tagesschau.

Візит міністра відбувається в рамках підготовки до конференції з питань відновлення, яка, як очікується, збере в Берліні близько 1 500 учасників, в тому числі глав держав і урядів. Конференція запланована на 11 і 12 червня.

За даними видання, переговори Шульце в Києві будуть зосереджені, серед іншого, на розширенні української електромережі за допомогою Німеччини та підготовці кваліфікованих робітників.

«Люди тут щодня відбудовують свою країну, вони не здаються. Тому дуже важливо, щоб була не лише підтримка зброєю, але й підтримка цивільної відбудови», – заявила вона.

Крім того, політик бере участь у «Саміті міст і регіонів», який відбудеться у Києві.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні нову військову допомогу. Зокрема, наші солдати отримали 10 броньованих машин піхоти Marder, боєприпаси та снаряди для протиповітряної оборони.

Теги: Німеччина

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