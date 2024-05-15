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ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції на Харківщині. Атака на Крим. Головне за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції на Харківщині. Атака на Крим. Головне за ніч
Генштаб: Ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках
фото: ОК «Захід»

Головні новини ночі проти 15 травня

Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська. У Херсоні та Сумах лунали вибухи. США планують відправити до України ще одну батарею Patriot. У Facebook, Instagram та X стався масштабний збій.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 травня, щоб ви були в курсі подій.

Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська – Генштаб

Ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України. Ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 23:00 14 травня.

На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. 

У Севастополі пролунали вибухи: росіяни звітували про роботу ППО

Сигнал повітряної тривоги було оголошено в окупованому Севастополі. Росіяни заявляли про роботу ППО. Про це повідомив окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв на Telegram-каналі.

Як заявив Развожаєв, у Севастополі нібито працює ППО, а всі екстрені служби приведені в стан бойової готовності. Як повідомляє ASTRA з посиланням на місцевих жителів, ракет було «близько 20», а в районі аеродрому Бельбек досі «щось горить».

У Facebook, Instagram та X стався масштабний збій

У роботі Facebook, Instagram та X стався збій у середу, 15 травня. Користувачі скаржаться на проблеми із сайтами, застосунками і входом в акаунт.

Користувачі Facebook здебільшого (53%) повідомляють про проблеми з веб-сайтом, 32% – з додатком, 15% – зі входом в акаунт. 50% користувачів Instagram кажуть про проблеми із застосунком, 27% – із входом в акаунт, 23% – з підключенням до сервера.

Bloomberg: США планують відправити до України ще одну батарею Patriot

США розглядають можливість відправки ще однієї батареї Patriot до України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Як стало відомо, адміністрація Байдена активно працює над тим, аби задовольнити потреби Києва в додаткових засобах ППО для відбиття російських атак, які посилилися останнім часом.

У Херсоні та Сумах лунали вибухи

14 травня о 23:26 в Херсоні прогриміли вибухи. Повітряна тривога в Херсоні та області тривала з 17:23 до 17:55. Про вибухи повідомили о 23:26, коли повітряної тривоги не було.

15 травня о 04:33 в Сумах прогриміли вибухи. Повітряна тривога в Сумах та області розпочалася о 04:11. За декілька годин до повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Ще одна країна НАТО готова розглянути можливість відправки військ в Україну

На даний момент Швеція не планує відправляти військовий персонал в Україну, однак може розглянути це, якщо країни-члени НАТО дійдуть згоди у цьому питанні. Про це журналістам розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише Breaking Defense. 

Міністр залишив відкритим розгляд такої можливості, якщо від союзників по Півночноатлантичному Альянсу надійде пропозиція.

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Теги: Швеція міністр Facebook Telegram традиції свято ворог тривога росіяни

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