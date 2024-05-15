ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції на Харківщині. Атака на Крим. Головне за ніч

Генштаб: Ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках

Головні новини ночі проти 15 травня

Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська. У Херсоні та Сумах лунали вибухи. США планують відправити до України ще одну батарею Patriot. У Facebook, Instagram та X стався масштабний збій.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 травня, щоб ви були в курсі подій.

Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська – Генштаб

Ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України. Ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 23:00 14 травня.

На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції.

У Севастополі пролунали вибухи: росіяни звітували про роботу ППО

Сигнал повітряної тривоги було оголошено в окупованому Севастополі. Росіяни заявляли про роботу ППО. Про це повідомив окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв на Telegram-каналі.

Як заявив Развожаєв, у Севастополі нібито працює ППО, а всі екстрені служби приведені в стан бойової готовності. Як повідомляє ASTRA з посиланням на місцевих жителів, ракет було «близько 20», а в районі аеродрому Бельбек досі «щось горить».

У Facebook, Instagram та X стався масштабний збій

У роботі Facebook, Instagram та X стався збій у середу, 15 травня. Користувачі скаржаться на проблеми із сайтами, застосунками і входом в акаунт.

Користувачі Facebook здебільшого (53%) повідомляють про проблеми з веб-сайтом, 32% – з додатком, 15% – зі входом в акаунт. 50% користувачів Instagram кажуть про проблеми із застосунком, 27% – із входом в акаунт, 23% – з підключенням до сервера.

Bloomberg: США планують відправити до України ще одну батарею Patriot

США розглядають можливість відправки ще однієї батареї Patriot до України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Як стало відомо, адміністрація Байдена активно працює над тим, аби задовольнити потреби Києва в додаткових засобах ППО для відбиття російських атак, які посилилися останнім часом.

У Херсоні та Сумах лунали вибухи

14 травня о 23:26 в Херсоні прогриміли вибухи. Повітряна тривога в Херсоні та області тривала з 17:23 до 17:55. Про вибухи повідомили о 23:26, коли повітряної тривоги не було.

15 травня о 04:33 в Сумах прогриміли вибухи. Повітряна тривога в Сумах та області розпочалася о 04:11. За декілька годин до повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Ще одна країна НАТО готова розглянути можливість відправки військ в Україну

На даний момент Швеція не планує відправляти військовий персонал в Україну, однак може розглянути це, якщо країни-члени НАТО дійдуть згоди у цьому питанні. Про це журналістам розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише Breaking Defense.

Міністр залишив відкритим розгляд такої можливості, якщо від союзників по Півночноатлантичному Альянсу надійде пропозиція.