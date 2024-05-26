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Ярош назвав чотири найголовніші переваги армії РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ярош назвав чотири найголовніші переваги армії РФ
На думку Яроша, росіяни мають перевагу в повітрі
фото: Дмитро Ярош/Facebook

Екслідер «Правого сектора» закликав українців до найголовнішого – єдності у всьому

Командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош назвав чотири найголовніші переваги російської армії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, на думку Яроша, росіяни мають перевагу в повітрі – КАБи, ракети, дрони середньої та дальньої дистанції, а також великий, більший за український, але все ж обмежений, людський ресурс. Екслідер «Правого сектора» зауважив, що якби у Кремля дійсно був би необмежений людський ресурс, РФ не задіювала б у війні найманців з Африки, Азії, Латинської Америки тощо.

Також серед переваг ворога – боєприпаси та фортифікація.

«Якщо наша українська легітимна влада, наше військово-політичне керівництво, зможе за рахунок тотальної мобілізації всіх ресурсів Держави, технологічних новацій та допомоги союзників і партнерів досягнути паритету або переваги по цих напрямах, у нас і надалі залишиться шанс на перемогу», – вважає Дмитро Ярош.

Також він закликав українців до найголовнішого – єдності у всьому: у думках і діях, тилу і фронту, в Україні та поза нею.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків ISW, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Як повідомлялося, російські окупанти відступили з невизначених позицій поблизу Липців на Харківщині. Окупанти продовжували атакувати біля Вовчанська.

До слова, сьогодні президент Володими Зеленський повідомив, що Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України. Країна-агресорка готує наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

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Теги: окупанти росія росіяни Facebook Дмитро Ярош наступ президент влада боєприпаси

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