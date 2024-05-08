Польща наповнює свій Пенсійний фонд завдяки українцям

Вперше за останні 5 років польський Пенсійний фонд демонструє позитивну динаміку

Вперше за останні п'ять років польський Пенсійний фонд демонструє позитивну динаміку. Це стало можливим завдяки внеску українських робітників та підприємців. Польський експерт, журналіст Марек Сієрант розповів, що у Польщі відзначається зростання економічних показників, особливо у сфері пенсійного забезпечення. Про це він повідомив у ефірі телеканалу «Еспресо».

«Українці постійно поповнюють наш бюджет. Компанії, які відкрилися в Польщі, підтримують наш пенсійний фонд. В рік це може приносити від 15 до 20 млрд злотих, тобто 0,5% польського ПДВ. Також українці більше купують, споживають, в такий спосіб вони розвивають внутрішній ринок, економіку. Майже в кожній галузі, де є українці, зростають показники, податки», – зазначив Сієрант.

Позитивний вплив українських біженців та мігрантів не тільки на економіку Польщі, а й на демографію. «В нас дуже негативна демографічна тенденція. Народжується менше дітей, менше людей працює, суспільство старіє. Але зараз завдяки тому, що в Польщі українці працюють і платять податки, показники ростуть. Це перший раз напевно за 5 років, що дуже суттєво», – зазначив Сієрант.

До слова, впродовж 2023 року українці зареєстрували в Польщі 30 325 нових компаній. Вони склали 10% від загальної кількості зареєстрованих за цей період індивідуальних підприємців. Про це консультаційний центр «Дія.Бізнес» у Варшаві повідомив «Укрінформу».Зазначається, що за 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).