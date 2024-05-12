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На Харківщині триває евакуація мешканців прикордоння: зворушливі фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Харківщині триває евакуація мешканців прикордоння: зворушливі фото
Наразі із Харківщини евакуйовано вже понад 4500 жителів
фото: ДСНС

На Харківщині під час евакуації населення працюють психологи ДСНС

Понад дві доби триває евакуація мешканців населених пунктів на Харківщині. Ця робота проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, силами підрозділів Нацполіції та ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, волонтерами. Про це повідомляє ДСНС України.

«Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжують оповіщувати населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів, після чого супроводжують їх до проміжних евакопунктів. Там, на місцях постійно працюють психологи ДСНС», – йдеться у повідомленні.

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фото: ДСНС

Рятувальники зазначають, що наразі з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області евакуйовано вже понад 4500 жителів.

Нагадаємо, що на Харківщині збільшилась «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

Також Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

В Інститут вивчення війни пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині.

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Теги: окупанти росія українці Україна війна евакуація Харківщина Харків ДСНС

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