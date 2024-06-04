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«Живемо, як собаки»: українці нарікають на умови у найбільшому притулку Німеччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Живемо, як собаки»: українці нарікають на умови у найбільшому притулку Німеччини
Влада Німеччини визнає проблему із центром розміщення біженців у Берліні
фото із відкритих джерел

Українці не задоволені умовами проживання та харчуванням, яке надає найбільший притулок для біженців у Німеччині

Українські біженці розкритикували умови життя у таборі «Тегель». У Берліні на території колишнього летовища живе майже три з половиною тисячі українців. Проживання однієї людини на добу в таборі обходиться в майже 260 євро. І понад 35 млн євро на місяць – це загальний бюджет табору в Тегелі. Про це пише ТСН.

Найбільший німецький притулок для біженців звинувачують в антисанітарії та жахливих умовах життя. В ангарах на колишньому летовищі Тегель мешкає майже 5 тис. людей, більшість – шукачі захисту із України, а решта з інших країн: Афганістану, Сирії, Грузії, Молдови – чекають тут на статус біженця. Громадські організації та опозиційні партії в Берліні вимагають змін. 

«У людей абсолютно немає простору для життя, ні в жінок, ні в дітей. Шансу людям з обмеженими можливостями нормально помитися і доглянути за собою, це перше. Друге, харчування, воно неналежне, зіпсоване і також зовсім не пристосоване ні для дітей, ні для людей з особливими потребами», –  каже Ірина Шулікіна з організації «Віче». 

Ще більше обурення викликало, коли з'ясувалося, що табір у «Тегелі» – це дуже дороге житло. 

«Це кошти тих, хто платить податки. І та офіційна цифра, яку нам озвучували, це 260 євро на день на людину. За ці гроші людина могла б жити в дуже доброму готелі, ви знаєте ціни, і їсти в ресторанах. Якщо це мама з двома діточками, то це потрійна сума. Такі великі кошти і такі погані умови!», –  каже Анна Могілятенко з організації Sunflower Carе.

У Тегелі мешкає 12-14 людей на дуже вузеньку кімнату, тут дійсно нема де поставити особисті речі. На початках планувалося, що люди будуть тут жити 72 години, тобто тільки для реєстрації і все. Однак чимало із них живуть у таких умовах уже дуже довго.

«Ми живемо тут два роки, троє маленьких дітей, житла нам не дають, живемо як собаки», –  каже біженка з України Маліна. 

Багато нарікань на їжу. Щодня одне й те саме, сухе, одноманітне, а приготувати самим немає можливості.«По 150 євро забирають, а їсти дають, що одного євро не варте. Що собакам, у мене свині в Україні краще їли, ніж я тут. Я серйозно кажу», – каже один із чоловіків.

«У поле їздимо, готуємо їсти. В полі, під мостом готуємо їсти. Тут серйозно весь Тегель ходить, їздить на поле. У нас погорів намет повністю, з документами», –  додала ще одна українка. 

Керівництво табору, а це земельне відомство у справах біженців та Комітет Червоного Хреста, зібрали журналістів та анонсують зміни. В одному із ангарів кількість спальних місць скоротять із 14 до 10 або 8. Таке покращення буде тільки для 300 людей.

Нагадаємо, німецькі політики та експерти визнали жахливими та принизливими умови перебування українських біженців у центрі розміщення, облаштованому у колишньому берлінському аеропорту «Тегель». Про це йшлося під час дискусії, організованої 7 травня двома фракціями Сенату Берліна – «Зеленими» та партії Лівих.

До слова, у середині травня понад 1 000 українських біженців, розміщених у Крушних (Рудних) горах у німецькій Саксонії, отримали письмові вимоги звільнити до 15 червня квартири, орендовані округом. За словами місцевої влади, квартири терміново потрібні біженцям з інших країн, яким законодавчо заборонено винаймати власне житло, на відміну від українців.

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Теги: Німеччина біженці табір харчування притулок Берлін житло українці гроші бюджет податки українка

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