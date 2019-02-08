Українські політики відвідали молитовний сніданок з президентом США



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Українські парламентарі у США вже провели ряд зустрічей з конгресменами

На сніданку президент США говорив про підтримку сім’ї, опозицію практиці абортів, боротьбу за релігійну свободу і Біблійні цінності

У Вашингтоні, 7 лютого, відбувся 67-й Національний молитовний сніданок під головуванням сенаторів Крістофера Кунсу та Джеймса Ленкфорда. На цьогорічному молитовному сніданку були присутні президент США Дональд Трамп, віце-президент Пенс і друга леді Керен Пенс, щонайменше половина кабінету міністрів США, спікер Конгресу, а також президенти Косово, Албанії, Гани, посли країн, члени королівських сімей, а також делегати з 160 країн світу, серед яких також і делегація з України під керівництвом народного депутата України Павла Унгуряна.

Головною подією молитовного сніданку було звернення президента США, який говорив про підтримку сім’ї, опозицію практиці абортів, боротьбу за релігійну свободу і Біблійні цінності, від яких Америка, за словами президента, ніколи не відійде.

Під час своєї промови Трамп привітав молоду сім’ю, у якій дитина народилася на чотири місяці раніше по дорозі в лікарню. Цей хлопчик вижив і зараз йому майже 1 рік. Багатотисячний зал ледве стримував сльози розуміючи, що дитина могла стати жертвою абортів. За словами президента Трампа кожне життя є безцінними і дається Богом.

«Побудова країни на Біблійних цінностях, єднання навколо духовних речей та взаєморозуміння служить своєрідним захистом від внутрішніх і зовнішніх конфліктів та є умовою до процвітання. Цей шлях пройшли США та інші країни. Це той шлях, яким має піти Україна» - прокоментував подію координатор української делегації, народний депутат України Павло Унгурян.

За словами Унгуряна, в рамках перебування українських парламентарів у США, окрім участі у Національному молитовному сніданку, вже проведено ряд зустрічей з Конгресменами щодо всебічної підтримки України та робочі наради в міністерствах і відомствах США. Зокрема, на полях Національного молитовного сніданку відбулася розмова з Державним секретарем США Майком Помпео. Перед цим були проведені робочі зустрічі з міністром енергетики США Ріком Перрі, зі спеціальним послом США з питань релігійної свободи у світі, з адміністратором міжнародної аграрної служби Міністерства сільського господарства США Кеном Айзлі, з Конгресменом Тімом Уолбергом тощо.

Також керівник української делегації відзначив, що родзинкою їхнього перебування у США також є проведення координаційної конференції української діаспори з більш ніж 15-ти штатів Америки. Результатом конференції стало рішення про утворення Координаційного центру української діаспори Північної Америки для продовження комплексної допомоги України.