«Є навіть дитяча прокуратура». Посол дав рекомендації батькам українських школярів у Польщі

Посол Боднар: «Якщо дитині кажуть «ти поганий, тому що ти українка або українець», то з такими речами треба вчити боротись

Василь Боднар: «Не можна вважати булінгом зауваження вчителя про те, що у школі треба розмовляти польською мовою»

Українські діти, які навчаються в польських школах, часто стикаються з булінгом. Тому посол України у Польщі Василь Бондар дав поради батькам, як з цим боротися. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому» «Посол Василь Боднар: «Найстрашніший» міф – українські жінки відберуть польських чоловіків».

Зазначається, що польські батьки і діти вже прекрасно розуміють, як справлятися з булінгом. Там є навіть дитяча прокуратура.

«Але не можна вважати булінгом зауваження вчителя про те, що треба розмовляти польською мовою», – зауважує посол.

Якщо ж дитині кажуть «ти поганий, тому що ти українка або українець», то з такими речами вже треба вчити боротись.

«Зрозуміло, що є вже юристи, є ті, хто освітою займається. Вони підказують, у який спосіб боротися з булінгом... Це питання резистентності. Чи готові діти себе захищати, відповідати, чи відповідно реагують учителі, директор. Дуже багато директорів комфортно співпрацюють з нашими вчителями, залучаючи їх, проводять систему оцінювання і швидкий набір на роботу. У більшості шкіл проблем не виникає», – додав він.

Загалом від початку повномасштабної війни в польську систему освіту за польські гроші впущено більше 250 тис. дітей громадян України.

«Зрозуміло, що в них не було ні українських вчителів, ні можливості для комунікації, дітям було дуже не просто, насамперед через мовний бар’єр. Це стимулювало українців мобілізуватись для створення своїх шкіл: в одній Варшаві існує біля десятка. Також ставилися перед урядом питання про так званий український елемент у польській системі освіти. Було багато різних пропозицій від нас. Але немає таких законодавчих норм в Польщі, які дозволили впровадити такі зміни. Натомість, спроби прийняти чи змінити законодавство на користь українців з часом наштовхуються на все більший спротив. Уявіть собі, якщо б до нас приїхало мільйон поляків, чи пішли б ми на те, щоб змінити все українське законодавство під потреби біженців?», – каже Боднар.

Посол розповів, що поляки пішли на створення так званого асистента з міжкультурного діалогу: одна-дві особи на школу чи на певну групу класів, які залучаються до роботи з тими дітьми, які прийшли в польську систему освіти, потребуючи швидкої інтеграції.

Окрім того, за рахунок держави чи муніципальних органів влади виділяється допомога, аби діти додатково учили польську мову для більшої інтеграції і розуміння предметів.

Нагадаємо, раніше посол розповів «найстрашніший міф» про українок, поширений у Польщі.

Також посол розказав, як зростає кількість біженців з України у Польщі.